ÖVP – Greco/Ofner: Volle Unterstützung für Petition zum Erhalt der Eisstadthalle

Wien (OTS) -

Seit dem Eurovision Song Contest im Mai ist die Wiener Eisstadthalle gesperrt – ursprünglich sollte sie danach rasch wieder öffnen. Nun steht laut Medienberichten sogar eine dauerhafte Stilllegung im Raum. Eine am Mittwoch, den 8. Juli gestartete Petition auf openpetition.eu für den Erhalt der Eisstadthalle wurde bereits am ersten Tag von über 1000 Personen unterschrieben. Stadträtin Kasia Greco, Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, und Bezirksparteiobmann der ÖVP Rudolfsheim-Fünfhaus Felix Ofner, stellen sich klar an die Seite der Petitionseinbringer: „Wien hat gerade einmal drei Eishallen. Wenn die Eisstadthalle wegfällt, verlieren zahlreiche Eishockey-, Eiskunstlauf- und Eisschnelllaufvereine ihre Trainingsstätte – ohne echte Alternative. Wie viele Menschen die Schließung betrifft, zeigt der enorme Zuspruch für die Petition. Als Volkspartei kämpfen wir für den Erhalt der Eisstadthalle.“

Bereits jetzt massive Engpässe bei Eiszeiten

Schon vor der Sperre sei die Kapazität an Eisflächen in Wien knapp bemessen gewesen, Vereine hätten seit Jahren um Trainingszeiten kämpfen müssen, so Greco weiter. Durch die Schließung würden Sportlerinnen und Sportler nun auf ohnehin ausgelastete Standorte wie den Eisring Süd oder die Steffl-Arena ausweichen müssen – Standorte, die zum Teil gar nicht für einen ganzjährigen Betrieb ausgelegt seien. „Das trifft vor allem den Nachwuchs, der verlässliche Trainingsmöglichkeiten braucht, um sich sportlich entwickeln zu können. Ein ersatzloses Ende der Eisstadthalle wäre ein schwerer Verlust für den gesamten Sportstandort Wien“, betont Greco.

Ofner verweist auf die Bedeutung der Halle für den Bezirk: „Unzählige Kinder und Jugendliche aus dem Bezirk sind in den zahlreichen Eissport-Vereinen aktiv und für Familien bietet sie ein großartiges Freizeitangebot im Winter wie auch im Sommer. Die Eisstadthalle und das damit einhergehende Angebot für Familien in Rudolfsheim-Fünfhaus muss unbedingt erhalten bleiben.“

Klares Bekenntnis von SPÖ und Neos gefordert

Greco und Ofner fordern die SPÖ-Neos-Stadtregierung auf, rasch Klarheit zu schaffen und sich zum langfristigen Erhalt der Eisstadthalle zu bekennen. Notwendig sei ein umfassendes Sanierungs- und Modernisierungskonzept samt der dafür erforderlichen finanziellen Mittel. „Eine Sportstätte mit dieser Bedeutung darf nicht kaputtgespart werden. SPÖ und Neos müssen jetzt handeln, statt die Vereine und ihre Mitglieder im Ungewissen zu lassen“, so Greco abschließend.

Ofner ergänzt: „Wir unterstützen die Petition zum Erhalt der Eisstadthalle und erwarten uns von der Stadtregierung endlich ein klares Bekenntnis zu dieser für ganz Wien wichtigen Sportstätte.“