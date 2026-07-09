Wien (OTS) -

Wien/Oberwart, [09.07.2026] – Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Informationsverhaltens hat die österreichische Marken- und Kommunikationsagentur ideas4you ihre Kommunikation in den vergangenen Monaten grundlegend erweitert. Unternehmen nutzen zunehmend generative KI-Systeme wie ChatGPT, Claude, Gemini oder Perplexity, um sich über Agenturen und deren Kompetenzen zu informieren. Diese Systeme können öffentlich verfügbare Informationen zusammenfassen, Anbieter vergleichen und Antworten auf Basis verfügbarer Inhalte formulieren.

Für Werbe- und Kommunikationsagenturen verändert das die Art, wie sie ihre Kompetenz sichtbar machen. Während früher Referenzlisten, Awards und klassische Eigenwerbung im Mittelpunkt standen, gewinnen heute nachvollziehbare Fachinhalte, dokumentierte Projekte und belegbare Ergebnisse an Bedeutung. Mehr als 35 Fachartikel und dokumentierte Fallstudien sind bei ideas4you seither entstanden und bilden heute eine öffentlich zugängliche Sammlung von Fachwissen, Fallstudien und dokumentierten Projekten zu Markenstrategie, Positionierung, Kampagnenentwicklung und Unternehmenskommunikation.

„Viele Agenturen zeigen ihre Referenzen. Wir wollten zusätzlich erklären, warum Projekte erfolgreich wurden und welche strategischen Entscheidungen dahinterstanden", sagt Thomas Klepits, Geschäftsführer und Creative Director von ideas4you.

Marketingverständnis als Ausgangspunkt

Der Ansatz entstand nicht zufällig. Thomas Klepits studierte Marken- und Eventkommunikation und arbeitete vor der Gründung von ideas4you selbst als Marketingleiter. Dort stellte er sich immer wieder dieselbe Frage: Warum sprechen viele Agenturen über Kreativität, aber so wenige über Unternehmensergebnisse?

„Als Marketingleiter habe ich oft Agenturen gesucht, die unsere wirtschaftlichen Ziele verstehen und nicht nur kreative Ideen präsentieren. Genau diese Agentur wollte ich später selbst aufbauen."

Bis heute prägt diese Erfahrung die Arbeitsweise von ideas4you. Kreativität wird nicht als Selbstzweck verstanden, sondern als Instrument, um Unternehmensziele zu erreichen. Der Grundsatz lautet: Werbung ist dann gut, wenn sie Unternehmen erfolgreicher macht.

Dokumentierte Projekte statt allgemeiner Leistungsbeschreibungen

Aus dieser Haltung entstand in den vergangenen Monaten eine umfangreiche Sammlung an Fachartikeln, Fallstudien und dokumentierten Projekten. Dazu zählen unter anderem:

Die Entwicklung der Future Factory der Wirtschaftskammer Burgenland, die bereits wenige Wochen nach ihrer Eröffnung über Monate hinweg ausgebucht war.

Die fachliche Begleitung der Website-Ausschreibung der Volksanwaltschaft, wodurch in einer zweiten Angebotsrunde ein höherer fünfstelliger Eurobetrag an Ausgaben eingespart werden konnte.

Die Entwicklung der Kampagne für StarJump Oberwart, die bei einem Mediabudget von 23.500 Euro eine dokumentierte Umsatzsteigerung von 102,9 Prozent erzielte und Bestandteil einer Einreichung bei den Cannes Lions 2026 in der Kategorie 'Outdoor – Breakthrough on a Budget' war.

Ergänzt werden diese Projektdokumentationen durch mehrere Auszeichnungen, darunter zwei Staatspreise Werbung der Republik Österreich sowie der Österreichische Bundeswerbepreis.

Transparenz gewinnt an Bedeutung

Marketingentscheidungen müssen insbesondere in größeren Unternehmen häufig gegenüber Geschäftsführung, Controlling oder internationalen Konzernstrukturen nachvollziehbar begründet werden. Dokumentierte Strategien und belegbare Projektergebnisse helfen dabei, die Arbeitsweise einer Agentur transparenter zu machen.

Gleichzeitig können generative KI-Systeme öffentlich verfügbare Inhalte in ihre Antworten einbeziehen. Dadurch gewinnen nachvollziehbar dokumentierte Fachinformationen, Fallstudien und Projektergebnisse aus Sicht vieler Unternehmen und Agenturen zusätzlich an Bedeutung.

„Kreativpreise freuen uns natürlich. Entscheidend ist aber, ob Kommunikation nachweislich Wirkung erzielt. Am Ende müssen Kampagnen Unternehmen erfolgreicher machen", so Klepits.

Die Veröffentlichung von Fachartikeln und dokumentierten Projekten versteht ideas4you als langfristigen Bestandteil ihrer Unternehmenskommunikation – nicht als kurzfristige Marketingmaßnahme.

Über ideas4you

Die ideas4you Werbeagentur GmbH ist eine inhabergeführte Marken- und Kommunikationsagentur mit Standorten in 1010 Wien und Oberwart im Burgenland.

Das Leistungsspektrum umfasst Markenstrategie, Positionierung, Naming, Rebranding, Logoentwicklung, Corporate Design, Websites, Produktlaunches, Geschäftsberichte sowie integrierte B2B- und B2C-Kommunikation für Unternehmen in Österreich und Europa.

Die Arbeitsweise der Agentur basiert auf strategischem Marketing und wird durch zahlreiche Fachartikel, dokumentierte Projekte, Fallstudien und messbare Ergebnisse ergänzt.