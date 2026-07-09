Zukunftsgestalterinnen und Aufräumerinnen

Wien (OTS) -

In das Rennen um die MedienLÖWIN in Gold gehen heuer Ingrid Brodnig, Barbara Haas und Ingrid Thurnher. Das ergibt das Voting unserer Beirätinnen. Wir zeichnen jährlich jene Meisterinnen der Medien aus, die sich im Journalismus, der Leitung von Medienunternehmen oder der Analyse in der Medienwelt täglich aufs Neue beweisen. Sie gehen dem Nachwuchs mit guten Beispielen voran, machen anderen Medienfrauen Mut, sich in der Branche durchzusetzen. Wer die Goldene Trophäe bei der Gala der MedienLÖWINNEN mitnimmt, entscheiden nun rund 77 Medienschaffende des ganzen Landes.

... and the nominees are

Ingrid Brodnig ist eine renommierte Medienanalytikerin und Journalistin in Wien. Die Grazerin überzeugt durch ihre herausragende Kompetenz und ihre Fähigkeit, komplexe Sachverhalte präzise sowie verständlich aufzubereiten. Mit ihrer ruhigen und klaren Art benennt sie Probleme, kommentiert nichtsdestoweniger vehement Auffälligkeiten und erklärt Zusammenhänge, ohne dabei an Tiefe oder Präzision zu verlieren. Ihre Expertise in den Bereichen Digitalisierung, Social Media, Desinformation und Medienwandel macht sie zu einer gefragten Stimme in der öffentlichen Debatte. Brodnig verbindet analytische Schärfe mit einer zugänglichen Sprache, was ihre Arbeit besonders wertvoll für ein breites Publikum macht. Ihre Beiträge in Büchern, Kolumnen, Artikeln und in Vorträgen zeigen, wie sie wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischer Relevanz verbindet. Ganz nach dem Motto unseres heurigen Kongresses „Neustart statt Niedergang – Perspektiven für den Journalismus“, steht ihre Arbeit für Seriosität, Klarheit und eine unerschütterliche Haltung in einer schnelllebigen Medienlandschaft.

Barbara Haas hat ein unbändiges Gespür für gute Geschichten, neue Innovationen in den Medien und die brennenden Themen. Sie kann zwar über alles berichten und schreiben oder aktuelle und mitunter komplexe Trends locker mit Gesprächsteilnehmer:innen in ihrem Podcast „fair & female“ besprechen, aber sie verliert nie den Fokus auf die Lebenswelten von Frauen. Das stellt die Steirerin auch mit ihrem Erstlingswerk „Bullshit im Blümchenkleid“, in dem sie sich – wie so oft in ihren medialen Beiträgen – mit gesellschaftskritischen Realitäten von Frauen auseinandersetzt, unter Beweis. Als Moderatorin nimmt sie sich kein Blatt vor den Mund und auch in den Socials legt die ehemalige Chefredakteurin der „Wienerin“ ordentlich vor. Seit 2021 ist sie wieder bei ihrem ursprünglichen Arbeitgeber, der Kleinen Zeitung, als Head of Podcast & Video tätig. Barbara Haas ist im Vorstand des Frauennetzwerks Medien und hat dort schon vielen Frauen die Räuberleiter in die Branche gemacht.

Mit der ursprünglich aus Vorarlberg stammenden Journalistin, Ingrid Thurnher, ist als dritte im Bunde eine bekannte und vertraute Fernsehpersönlichkeit nominiert. Sie begann ihre Karriere in der Mitte der achtziger Jahre beim Österreichischen Rundfunk und blieb bis heute. Natürlich hat sich ihr Aufgabenbereich mehrfach verändert. Ingrid Thurnher war viele Jahre Moderatorin der „Zeit im Bild“. Mit ihrer sachlichen, klaren und zugleich einfühlsamen Art überbrachte sie allabendlich die Nachrichten. Ihre Stimme und Präsenz wurden für viele Zuschauer:innen zum Synonym für seriöse Information, aber es durfte auch einmal lustig sein, wie ein legendäres Interview mit Otto Walkes zeigte, das sie souverän meisterte. Das Fernsehpublikum vertraute ihr. Sie verkörperte stets Kompetenz, Ruhe und eine unerschütterliche Professionalität. Diese zeigte sie in weiterer Folge als Talkmasterin in Formaten wie „Runder Tisch“ oder „Im Zentrum“ sowie als ORF-Radiochefin. Dass Ingrid Thurnher Führung und Leitung beherrscht, zeigt sie derzeit als haltungsstarke, interimistische Generaldirektorin des skandalgebeutelten ORF.

Drei sehr starke und erfahrene Medienfrauen stellen sich somit wieder dem Votum der Branche. Die Nominierte mit der höchsten Punkteanzahl wird am 3. November 2026 bei der Gala der MedienLÖWINNEN im Haus der Industrie gekürt und gebührend gefeiert. Die goldene Statuette stiftet die Wirtschaftskammer Österreich.