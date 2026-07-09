  • 09.07.2026, 08:00:48
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MCI und Hilti Austria besiegeln Partnerschaft für Smart Building Technologies

Neuer Unternehmenspartner erweitert praxisnahe Möglichkeiten im dualen Bachelorstudium Smart Building Technologies

V.l. Andreas Altmann (MCI Rektor), David Altmann (Hilti Technical Sales Consultant), Werner Stadlmayr (Studiengangsleitung), Andreas Hölbling (Hilti Austria Regional Sales Manager), Silvia Öttl (stv. Studiengangsleitung) ©MCI/Jürgen Nigg
Innsbruck (OTS) - 

MCI I Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck erweitert sein duales Studienangebot. Ab September 2026 können Studierende des Bachelorstudiengangs „Smart Building Technologies“ ihre Praxisphase bei Hilti Austria absolvieren.

Mit Hilti Austria gewinnt das MCI ein international tätiges Unternehmen, das die Bau- und Energieindustrie mit technologisch führenden Produkten, Systemlösungen und Services versorgt.

Das duale Studienmodell verbindet Hochschulstudium und Berufspraxis über die gesamte Studiendauer hinweg. Studien- und Praxisphasen wechseln sich dabei regelmäßig ab und ermöglichen einen besonders praxisnahen Einstieg in die Gebäudetechnikbranche.

Der Bachelorstudiengang „Smart Building Technologies vermittelt fundierte Kenntnisse in Automatisierungs- und Informationstechnologie, Gebäudeautomation sowie Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik. Im Fokus stehen Lösungen für die Herausforderungen zunehmend digitalisierter und nachhaltiger Gebäude. Ergänzend erwerben die Studierenden wirtschaftliche und soziale Kompetenzen, die sie gezielt auf anspruchsvolle Aufgaben in der Praxis vorbereiten.

„Mit Hilti Austria erweitert das MCI sein Netzwerk um ein international anerkanntes Unternehmen, das den Studierenden wertvolle Praxiserfahrungen und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, betont Werner Stadlmayr, Department- und Studiengangsleiter Smart Building Technologies am MCI, die Bedeutung starker Unternehmenskooperationen für den Erfolg des dualen Studienmodells.

Auch Andreas Hölbling, Regional Sales Manager bei Hilti Austria, sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt für die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte. „Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in der Gebäudetechnik steigt stark. Durch die Kooperation können wir Studierende frühzeitig in innovative Projekte einbinden und gezielt fördern“, sagt er.

Mit der Kooperation stärken das MCI und Hilti Austria gezielt die Verzahnung von Theorie und Praxis und schaffen attraktive Karriereperspektiven in einem zukunftsorientierten Branchenfeld. Zum Start im September 2026 steht zunächst ein dualer Studienplatz bei Hilti Austria zur Verfügung. Die Bewerbung ist ab sofort über MCI | Die Unternehmerische Hochschule® möglich.

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MCI Internationale Hochschule GmbH
Patricia Pichler, BA
Telefon: +43 512 2070-1527
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.mci.edu

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