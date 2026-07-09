Ein Ort steht auf für seinen Musikschulleiter

Wiener Neudorf (OTS) -

Als deutliches Zeichen der Zivilgesellschaft zogen am Montag den 29.6.2026 300 Demonstrierende in einem friedlichen, musikalischen Flashmob vor das Gemeindeamt Wiener Neudorf, um gegen die fristlose Entlassung ihres Musikschul-Standortleiters zu protestieren. Schüler:innen und Eltern kommunizieren ihren Missmut und stellen sich geschlossen hinter Robert Rother (Mitglied der renommierten Gruppe Mnozil Brass), der den Standort noch bis letzte Woche leitete.

Das gesamte Team der Musikschule meldet sich in einem offenen Brief zu Wort, um die Sorge über die Entwicklungen öffentlich zu machen. Eine Plattform aus Eltern und Freund:innen der Musikschule macht sich nun auch über eine Petition für den Erhalt der Qualität in unseren Musikschulen stark.

Durch die kürzliche Verbandszusammenlegung wird der örtliche Gemeinderat und die Öffentlichkeit über Entscheidungen und Vorgänge, welche die Musikschule betreffen, nicht mehr informiert. Vor Ort gelang es nach kurzer Zeit, die Gemeinderatssitzung zu unterbrechen und den offenen Brief des Musikschulkollegiums allen Fraktionen zu überreichen.

Dazu formuliert Gemeinderat Dr. Spyridon Messogitis Folgendes: „Auch wenn die Personalentscheidung formal nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt, obwohl Vertreterinnen der Gemeinde Mitglieder der Verbandsvorstandes sind, betrifft die Zukunft der Musikschule sehr wohl die Wiener Neudorfer Familien. Wer sich stets zur Bedeutung von Bildung bekennt sollte die Sorgen von Lehrkräften, Eltern und Kindern ernst nehmen.“

Da bei der Gemeinderatssitzung auch Vorstandsmitglieder des Musikschulverbandes anwesend waren, richtet Gemeinderätin Constanze Schöniger-Müller ihre Worte an sie: „Mein eindringlicher Appell richtet sich an die drei Wiener Neudorfer Vertreter im Vorstand des Musikschulverbandes – darunter auch Bürgermeister Herbert Janschka: Trefft eure Entscheidung mit Weitblick und Verantwortung. Unsere Musikschule darf ihre hohe Qualität nicht verlieren. Unsere Kinder verdienen nur das Beste!“

Es ist besorgniserregend und fragwürdig, dass Mitglieder des Verbandsvorstands aufgrund ihrer Funktion in der örtlichen Verwaltung an die Weisungen des Bürgermeisters gebunden sind.

Die Plattform Pro Musikschule NÖ sieht das Vorgehen in Wiener Neudorf exemplarisch für viele Musikschulen im Land. Die Verbandszusammenlegungen zeigen bereits in vielen Gemeinden negative Auswirkungen. Die politische Einflussnahme nimmt deutlich zu.

Die Elterngruppe steht für weitere Auskünfte und den offenen Dialog zur Verfügung.

Kontakt: [email protected]



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