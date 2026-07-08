  • 08.07.2026, 16:50:04
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Marktamt: Viel Spaß bei den Markt-Familienfesten

Wien (OTS) - 

Kaum haben die Schulferien in Wien begonnen lädt das Marktamt zu den großen Familienfesten auf den Floridsdorfer Markt, liebevoll auch Schlingermarkt genannt, und dem Volkertmarkt ein.

Am Freitag, den 10.07.2026 am Schlingermarkt und am 17.07.2026 am Volkertmarkt erwartet die Besucher*innen von 14.00 – 19.00 Uhr ein buntes Programm voller Spaß und Unterhaltung.

Ein paar Runden auf dem großen Ringelspiel, Lachen mit Clown Poppo, Singen mit Kiri Rakete oder Schminken bei den Kinderfreunden, da ist für jeden etwas dabei. Dazu gibt es beim Stammersdorfer Kasperltheater gratis Popcorn und Zuckerwatte vom Marktamt, solange der Vorrat reicht.

Programm:

Ab 14.30 Uhr – Stammersdorfer Kasperltheater
Ab 16.00 Uhr – Clown Poppo mit seiner Zauberliedershow
Ab 17.30 Uhr – Kinderliedermacherin Kiri Rakete

Die Schminkstation der Kinderfreunde hat ebenso während der Familienfeste geöffnet und freut sich auf zahlreiche kleine und große Besucher*innen. Beim großen Marktamt-Gewinnrad warten verschiedene Preise, wie Marktschürzen, Marktsackerl, saure Gwichtl, Äpfel und vieles mehr.

„Wir veranstalten laufend etwas Neues, um zukünftige Marktkund*innen auf die Wiener Märkte aufmerksam zu machen. Mit unseren Familienfesten am Schlinger- und am Volkertmarkt bieten wir unterhaltsame Stunden für Groß und Klein“, so die Vorfreude bei Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

Rückfragen & Kontakt

Alexander Hengl
Mediensprecher des Marktamtes
Telefon: 01 4000 59255
E-Mail: [email protected]
www.marktamt.wien.at

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