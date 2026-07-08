- 08.07.2026, 16:50:03
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Junge Volkspartei: „Gratulation an Markus Gstöttner zur neuen Aufgabe“
Markus Gstöttner übernimmt mit 1. August die Funktion des Generalsekretärs der Österreichischen Volkspartei. JVP-Generalsekretär Toni Grünsteidl gratuliert zur neuen Aufgabe: „Mit Markus Gstöttner übernimmt ein erfahrener und strategisch denkender Anpacker die Funktion des ÖVP-Generalsekretärs. Gerade jetzt gilt es als Volkspartei, die Anliegen der Menschen konsequent in den Mittelpunkt zu stellen und die Zukunft Österreichs mit klaren Antworten zu gestalten. Markus Gstöttner bringt dafür die notwendige Erfahrung aus Politik und Privatwirtschaft mit. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit, insbesondere im Einsatz für die Anliegen der jungen Generation.“
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