ÖAAB-Spitze: Neuer ÖVP-Generalsekretär bringt Erfahrung und große Parteikenntnis mit

Wien (OTS) -

„Mit Markus Gstöttner übernimmt eine Persönlichkeit die Funktion des Generalsekretärs, die die Volkspartei seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen begleitet und mit großem Engagement mitgestaltet hat. Auch wenn seine Arbeit vielfach im Hintergrund stattgefunden hat, hat er einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Partei geleistet. Für seine neue verantwortungsvolle Aufgabe wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute“, erklären ÖAAB-Bundesobmann Abg.z.NR August Wöginger und ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner.

„Markus Gstöttner kennt die Volkspartei, ihre Strukturen und ihre Menschen bestens. Gerade in herausfordernden Zeiten sind Erfahrung, Verlässlichkeit und organisatorisches Gespür besonders wertvoll. Wir sind überzeugt, dass er diese Stärken in seiner neuen Funktion erfolgreich einbringen wird – immer mit dem Ziel, die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso wie einen starken Wirtschaftsstandort im Blick zu behalten“, betonen Wöginger und Brandweiner.

Zugleich bedanken sich Wöginger und Brandweiner bei Nico Marchetti für dessen hervorragenden Einsatz und Engagement in seiner bisherigen Funktion und wünschen ihm für seine Zukunft viel Erfolg.