Diesner-Wais zu Rosenkranz: „Statt politischer Nebelgranaten braucht es endlich Taten gegen das Biberproblem“

Wien (OTS) -

Offenbar hat FPÖ-Tierschützerlandesrätin Susanne Rosenkranz ein Ablenkungsmanöver gestartet, um von der Untätigkeit in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich in Niederösterreich abzulenken. „Seit Jahren fordern Gemeinden, Grundeigentümer, Fischereibetriebe und bäuerliche Familien praktikable Lösungen beim Biber- und Fischotterproblem. Die Schäden nehmen dramatisch zu, die Betroffenen warten weiterhin auf rasche und unbürokratische Hilfe. Genau dafür trägt FPÖ-Tierschützerlandesrätin Rosenkranz die politische Verantwortung“, so Martina Diesner-Wais.

Besonders unverständlich sei, dass dahingehende Forderungen bei der Landesrätin Rosenkranz bislang auf taube Ohren stoßen. Erst diesen Montag hat die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich die Tierschützerlandesrätin Rosenkranz einstimmig dazu aufgefordert, bei der Lösung des Biber- und Fischotterproblems endlich tätig zu werden.

Die Waldviertler Nationalrätin Diesner-Wais macht klar: „Bei Biber und Fischotter ist es längst fünf nach zwölf. Hier braucht es keine weiteren Ausreden, sondern hier sollte die FPÖ-Tierschützerlandesrätin endlich das Heft in die Hand nehmen und wie andere Bundesländer den europarechtlichen Spielraum auch für Niederösterreich voll ausnutzen.“

Abschließend wundert sich Diesner-Wais über jüngste Aussagen von FPÖ-Naturschützerlandesrätin Susanne Rosenkranz, wonach diese in Sachen Renaturierung vor der Umsetzung warne, während sie gleichzeitig unzählige Erhebungsteams zur Aktualisierung der Daten zu Europaschutzgebieten durchs Land schickt.