  • 08.07.2026, 15:15:05
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  • OTS0123

Heiße Partnerschaft mit Zukunft

Hargassner und der Internationale Rodelverband FIL verlängern erfolgreiche Zusammenarbeit bis 2030

Kooperationsverlängerung: Die Hargassner Geschäftsführer Anton Hargassner (links) und Markus Hargassner (rechts) mit FIL-Präsidenten Einars Fogelis (Mitte).

Es ist uns eine besondere Freude, eine bereits langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Der internationale Rodelsport bietet unserer Marke eine starke Bühne und gleichzeitig ist über die Jahre ein persönlicher Austausch innerhalb einer gelebten Rodelfamilie entstanden. Umso größer ist die Vorfreude auf viele gemeinsame Weltcup-Stationen in den kommenden Wintern

Markus und Anton Hargassner

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Weng im Innkreis (OTS) - 

Die Erfolgspartnerschaft zwischen Biomassespezialist Hargassner Heiztechnik und dem Internationalen Rodelverband (FIL) geht in die nächste Runde: Bei einem gemeinsamen Termin am Hargassner Firmenstammsitz, der Energy World in Weng im Innkreis, wurde die Zusammenarbeit offiziell um weitere vier Jahre bis zum Ende der Saison 2029/30 verlängert. Mit der angehenden Weltcup-Saison 2026/27 befindet sich die Kooperation bereits im fünften Jahr.

Zur Vertragsunterzeichnung begrüßte Hargassner FIL-Präsident Einars Fogelis, FIL-Vize-Präsident Marketing Thomas Schwab und FIL-Sportdirektor Matthias Böhmer. Im Mittelpunkt des Treffens standen neben der Verlängerung auch die gemeinsame Weiterentwicklung der Partnerschaft und neue Aktivierungen für die kommenden Weltcup-Saisonen.

Es ist uns eine besondere Freude, eine bereits langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Der internationale Rodelsport bietet unserer Marke eine starke Bühne und gleichzeitig ist über die Jahre ein persönlicher Austausch innerhalb einer gelebten Rodelfamilie entstanden. Umso größer ist die Vorfreude auf viele gemeinsame Weltcup-Stationen in den kommenden Wintern“, betonen Markus und Anton Hargassner in einem gemeinsamen Statement.

Seit 2021 ist Hargassner Hauptsponsor der FIL-Weltcup-Serie. Die Kooperation sichert dem oberösterreichischen Heiztechnikhersteller internationale Präsenz bei allen FIL-Weltcupbewerben sowie Europa- und Weltmeisterschaften.

Nachhaltig und verantwortungsvoll

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung dieser bereits langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit“, sagt FIL-Präsident Einars Fogelis. „Hargassner ist längst mehr als ein Sponsor – das Unternehmen ist Teil unserer Rodelfamilie geworden, getragen von einem persönlichen Austausch auf allen Ebenen. Dass uns ein international tätiger Familienbetrieb, der dieselben Werte lebt wie wir, seit Jahren die Treue hält, ist keine Selbstverständlichkeit und erfüllt uns mit Stolz." In besonderer Weise findet sich die Verbindung zwischen Hargassner und der FIL in einem einzigen Wort wieder: „Es ist die Nachhaltigkeit, die uns alle antreibt und auszeichnet. Wir handeln ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortungsvoll und wir wissen, gemeinsam fit für die Zukunft zu sein“, fügt Fogelis an.

Was beide Partner verbindet, sind gemeinsame Werte: Präzision, Innovationskraft, Teamgeist und langfristiges Denken. Das sind die treibenden Kräfte für die Entwicklung der Hargassner-Produkte bei Heizkesseln, thermischen Solarkollektoren und Wärmepumpen sowie sportlichem Erfolg bei der FIL. Damit bleibt das Sponsoring auch in den kommenden Jahren ein starkes Signal für Kontinuität – im internationalen Rennrodelsport ebenso wie in der Welt moderner Energietechnik.

Hargassner Sportsponsoring

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Hargassner Ges mbH
Dr. Alexander Hupf
Telefon: +43(0)7723/5274-0
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Vorschau Bild von Drohnenfoto auf den Firmenstammsitz von Hargassner Heiztechnik in Weng im Innkreis, Oberösterreich. Links vorne die Hargassner "Energy World" mit den Produktionshallen dahinter, mittig das "Service Center" und rechts das Holzparkhaus. [Bild, 1MB]
Vorschau Bild von Im Ausstellungsraum der Hargassner Energy World, dem Firmenstammsitz der Hargassner Heiztechnik in Weng im Innkreis, Oberösterreich. Man sieht eine Reihe automatischer Biomasse-Heizkessel für Pellets, Hackschnitzel und Stückholz. [Bild, 660.05KB]

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