Bauernbund gratuliert Markus Gstöttner zur Bestellung als ÖVP-Generalsekretär

Wien (OTS) -

Markus Gstöttner übernimmt die Funktion des Generalsekretärs der Österreichischen Volkspartei. Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser und Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratulieren ihm herzlich zur Bestellung und freuen sich auf eine enge Zusammenarbeit.

„Markus Gstöttner kennt die politische Arbeit auf höchster Ebene, verfügt über große wirtschaftspolitische Expertise und weiß, wie Entscheidungen vorbereitet und umgesetzt werden. Er bringt damit beste Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit. Ich gratuliere ihm und freue mich auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, betont Strasser.

Starke Stimme für Landwirtschaft und ländlichen Raum

Für den Bauernbund ist eine starke Volkspartei eng mit einer starken Land- und Forstwirtschaft, lebendigen Regionen und wirtschaftlich erfolgreichen bäuerlichen Familienbetrieben verbunden. Die heimische Landwirtschaft sichert hochwertige Lebensmittel, pflegt die Kulturlandschaft und schafft Wertschöpfung und Arbeitsplätze im ländlichen Raum.

„Die Bäuerinnen und Bauern erwarten eine Volkspartei, die ihre Anliegen klar vertritt und bei politischen Entscheidungen die Praxis auf den Höfen im Blick behält. Markus Gstöttner bringt Erfahrung, strategisches Gespür und Umsetzungsstärke mit. Gemeinsam wollen wir unsere bäuerlichen Familienbetriebe stärken, Bürokratie abbauen und die Bedeutung der heimischen Lebensmittelproduktion wieder stärker ins Zentrum rücken“, erklärt Weisl.

Umfassende politische und wirtschaftliche Erfahrung

Der studierte Ökonom war unter anderem als wirtschaftspolitischer Berater, stellvertretender Kabinettschef und Kabinettschef im Bundeskanzleramt tätig. Darüber hinaus bringt er Erfahrung als Unternehmer und Unternehmensberater sowie aus seiner Arbeit im Wiener Landtag mit. Zuletzt leitete er als Sonderbeauftragter des Bundeskanzlers die Stabstelle „Reformpartnerschaft 2026“.

„Markus Gstöttner kennt Regierung, Parlament, Wirtschaft und Partei aus unterschiedlichen Perspektiven. Diese Erfahrung und sein Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sind eine starke Basis für seine neue Aufgabe. Wir wünschen ihm dafür viel Kraft, Freude und Erfolg. Der Bauernbund wird ihm dabei ein konstruktiver und verlässlicher Partner sein“, so Strasser abschließend.