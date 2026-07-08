IV begrüßt Zustimmung des EU-Parlaments zum modernisierten EU-Mexiko-Handelsabkommen

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die Zustimmung des Europäischen Parlaments zum modernisierten Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Mexiko. Mit der Ratifizierung werden Handelshemmnisse weiter abgebaut und der Marktzugang für europäische Unternehmen verbessert. Gerade in einem zunehmend von geopolitischen Spannungen und protektionistischen Tendenzen geprägten Umfeld sind offene Märkte und verlässliche Partnerschaften von zentraler Bedeutung.

„Die Ratifizierung des modernisierten EU-Mexiko-Abkommens ist ein wichtiges Signal für offenen, regelbasierten Handel. Für den exportorientierten Wirtschaftsstandort Österreich bedeutet das bessere Marktchancen, mehr Planungssicherheit und resilientere Lieferketten. Gleichzeitig zeigt Europa, dass es gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten auf internationale Partnerschaften und Freihandel setzt. Umso wichtiger ist es, diesen Kurs konsequent fortzusetzen und weitere strategisch wichtige Handelsabkommen rasch zum Abschluss zu bringen“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.