FPÖ – Berger: Erneuter Sexualverdacht gegen Syrer offenbart Abschiebeversagen

Wien (OTS) -

Mit Entsetzen reagiert Wiens FPÖ-Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger auf den Medienbericht über einen syrischen Staatsangehörigen, der eine 16-Jährige unter dem Vorwand, sie nach Hause zu bringen, in sein Auto gelockt und anschließend sexuell missbraucht haben soll. Besonders alarmierend ist, dass der Tatverdächtige bereits zuvor wegen eines Sexualdelikts aufgefallen sein soll.

„Die entscheidende Frage lautet: Warum war dieser Mann überhaupt noch in Österreich? Wer bereits wegen eines Sexualdelikts auffällig geworden ist, hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt und muss konsequent abgeschoben werden. Dass ein einschlägig bekannter Straftäter offenbar erneut zuschlagen konnte, ist ein schweres Versagen der verantwortlichen Behörden. Ludwig und Karner müssen endlich den Schutz der eigenen Bevölkerung über das Bleiberecht krimineller Asylwerber stellen“, fordert Berger.