Selbstmanagement-Tool zeigt Wirksamkeit beim Therapie-Management

Wien (OTS) -

12-Monats-Evaluierung des Persönlichen Therapie-Management-Plans (PTMP) für Asthma zeigt Wirksamkeit, gute Akzeptanz und hohen Nutzen

75 % Weiterempfehlung

73 % bewerten den PTMP als nützlich

90 % aktive Nutzung

Im Rahmen einer 12-monatigen Evaluierung untersuchte die Österreichische Lungenunion gemeinsam mit Reppublika Research Analytics die Nutzung und den Nutzen des Persönlichen Therapie-Management-Plans (PTMP) für Menschen mit Asthma. Die Befragung erfolgte in drei Erhebungswellen zwischen Mai 2025 und April 2026.

Die teilnehmenden Patient:innen deckten unterschiedliche Altersgruppen, Bildungsniveaus und Regionen Österreichs ab. Die Mehrheit befand sich in regelmäßiger ärztlicher Betreuung und nahm Medikamente zur Behandlung ihrer Asthma-Erkrankung ein. Viele Befragte berichteten zudem, über Risiken und Nebenwirkungen ihrer Therapie informiert worden zu sein und gemeinsam mit ihren behandelnden Ärzt:innen Therapieziele festgelegt zu haben.

Die Ergebnisse zeigen insgesamt eine hohe Akzeptanz des Persönlichen Therapie-Management-Plans. Drei Viertel der Teilnehmer:innen würden den PTMP anderen Asthma-Patient:innen weiterempfehlen. 31,7 % würden dies „auf jeden Fall“ tun, weitere 42,9 % „eher ja“. Damit liegt die Weiterempfehlungsrate bei rund 75 %.

Auch die wahrgenommene Nützlichkeit des Plans wurde positiv bewertet. Rund 73 % der Befragten stuften den PTMP als sehr oder eher nützlich ein. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer:innen gab an, dass der Plan bei Verlaufskontrollen und notwendigen Therapieanpassungen hilfreich sei. Zudem waren fast 80 % mit der persönlichen Nutzung des PTMP zufrieden.

Besonders bemerkenswert ist die tatsächliche Nutzung des Instruments: Über 90 % der Teilnehmer:innen verwendeten den PTMP innerhalb des Beobachtungszeitraums zumindest einmal, über ein Drittel sogar mehr als dreimal. Dies deutet darauf hin, dass der Plan nicht nur positiv bewertet, sondern auch aktiv in den Alltag integriert wird. (Aufforderung zur Nutzung kam nur zweimal online vom Analyseinstitut, nicht von ärztlicher Seite!)

Die Auswertung zeigt außerdem, dass bestimmte Patient:innengruppen besonders vom PTMP profitieren. Personen mit regelmäßigen Asthma-Symptomen wie Atemnot, Husten oder Engegefühl in der Brust bewerteten den Plan insgesamt als nützlicher und hilfreicher. Ebenso zeigten Teilnehmer:innen, deren Schlafqualität durch Asthma beeinträchtigt wurde, eine überdurchschnittlich positive Bewertung des PTMP.

Ein weiterer wichtiger Befund betrifft die gemeinsame Therapiefindung („Shared Decision-Making“). Patient:innen, die dieses Prinzip kannten und aktiv in Therapieentscheidungen eingebunden waren, bewerteten den Persönlichen Therapie-Management-Plan tendenziell positiver und zeigten eine höhere Zufriedenheit mit dessen Nutzung.

Insgesamt bestätigt die Evaluierung, dass der Persönliche Therapie-Management-Plan ein wirkungsvolles Instrument zur Unterstützung des Asthma-Managements darstellt. Er fördert die Einbindung der Patient:innen in den Behandlungsprozess, unterstützt Therapieentscheidungen und Verlaufskontrollen und wird von den meisten Nutzer:innen als hilfreich, nützlich und empfehlenswert wahrgenommen. Die Österreichische Lungenunion lädt alle Asthma-Patient:innen und auch behandelnde Ärztinnen und Ärzte ein, den kostenlosen Persönlichen-Therapie-Management-Plan zur Asthmakontrolle zu nutzen. Für ein verbessertes, gemeinsames Therapie-Management und für eine Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lungenunion.at/der-persoenliche-therapie-management-plan-fuer-asthma-betroffene/