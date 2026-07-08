SPÖ-Seltenheim: „Gratulation an Markus Gstöttner, freue mich auf konstruktive Zusammenarbeit im Interesse Österreichs“

Wien (OTS) -

Die ÖVP hat mit Markus Gstöttner heute, Mittwoch, ihren neuen Generalsekretär vorgestellt, der auf den gestern zurückgetretenen Nico Marchetti folgen wird. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont dazu: „Ich gratuliere Markus Gstöttner herzlich zu seiner neuen Funktion und wünsche ihm für seine neue, herausfordernde Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Ich freue mich auf eine gute, konstruktive und von Dialog, Respekt und politischer Verantwortung getragene Zusammenarbeit im Interesse Österreichs. Ich bin davon überzeugt, dass uns bei allen unterschiedlichen politischen Positionen ein gemeinsames Ziel verbinden muss: Österreich wieder nach vorne zu bringen, das Leben der Menschen besser zu machen und unsere Demokratie vor radikalen Kräften zu schützen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/ls