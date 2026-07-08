Erstmals über 15 Prozent Gesamtmarktanteil im Juni +++ Stellantis Austria erreicht wichtigen Meilenstein.

Wien (OTS) -

Stellantis Austria setzt mit seinen ikonischen Automobilmarken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Opel, Peugeot und der jungen Elektromarke Leapmotor seinen erfolgreichen Wachstumskurs in Österreich auch im Juni und im gesamten ersten Halbjahr 2026 eindrucksvoll fort.

Im Juni 2026 erreichte Stellantis Austria einen wichtigen strategischen Meilenstein. Erstmals wurden 15,1 Prozent Gesamtmarktanteil (PKW+leichte Nutzfahrzeuge) verzeichnet.

Gegenüber Juni 2025 bedeutet der Marktanteil einen Zugewinn von 3,3 Prozentpunkten .

Im Gesamtmarkt aus PKW und leichten Nutzfahrzeugen steigerte das Unternehmen seine Neuzulassungen von Jänner bis Juni um 36,6 Prozent auf 24.988 Einheiten . Der Marktanteil stieg im ersten Halbjahr auf 13,6 Prozent. Dies ist ein Zugewinn von 1,9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Damit bestätigt das Unternehmen seine starke Marktposition in Österreich und wächst weiterhin deutlich dynamischer als der Gesamtmarkt.

Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria dazu: „Wir sind mit dem Erreichen des wichtigen strategischen Meilensteins von 15,1 Prozent Marktanteil weiter auf unserem Zielpfad zu Wachstum. Getragen wird die positive Entwicklung von der Breite unseres Markenportfolios. Die ikonischen Marken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Opel und Peugeot, die junge Elektromarke Leapmotor sowie unsere engagierten Händlerpartner leisten alle ihren wichtigen Beitrag zu dieser starken und anhaltenden Performance.“

Alle Marken wachsen im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich:

Peugeot erzielte im ersten Halbjahr 6.345 Neuwagenzulassungen im Gesamtmarkt (PKW und leichte Nutzfahrzeuge) und ist mit einem Zuwachs von 19 Prozent die stärkste französische Automarke in Österreich.

Opel erreichte 5.892 Neuwagenzulassungen und wuchs um 21,6 Prozent .

FIAT legte besonders stark zu und kam im ersten Halbjahr auf 4.636 Neuwagenzulassungen , ein Plus von 74,5 Prozent .

Citroën wächst um 24,7 Prozent auf 4.686 Einheiten

Jeep verdoppelt sich beinahe. Die Offroad-Marke wächst um 97 Prozent auf 1.331 Neuwagenzulassungen

Leapmotor ist erst seit 17 Monaten am Markt und konnte im ersten Halbjahr bereits 1.259 neue PKW zulassen.

Alfa Romeo stabilisiert sich mit plus 0,3 Prozent bei 750 Neuwagen im ersten Halbjahr.

Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria dazu: „Insgesamt haben unsere Marken im ersten Halbjahr fast 25.000 Neuwagen in den Markt bringen können, ein Plus von 36,6 Prozent und ein Marktanteilsgewinn von zwei Punkten. Das ist ein tolles Ergebnis und wir setzen bereits das dritte Jahr in Folge unseren kontinuierlichen Wachstumstrend fort. Außerdem ist unsere Steigerung mehr als doppelt so stark als der Markt, wir haben den Markt klar outperformt. Und ein interner Blick nach vorne auf den Kaufvertragseingang stimmt für das zweite Halbjahr ebenfalls sehr positiv.“

Mit großem Abstand Marktführer bei leichten Nutzfahrzeugen

Eine wichtige Säule der Marktperformance bleibt zudem das Nutzfahrzeuggeschäft. Die Nutzfahrzeugsparte Stellantis Pro One mit den Nutzfahrzeugmarken Citroën, Fiat Professional, Opel und Peugeot bietet ein breites, praxisgerechtes Angebot für Gewerbe, Handwerk und Flotten und bündelt die Nutzfahrzeugkompetenz zu anhaltender Marktführerschaft.

Markus Wildeis dazu: „Stellantis Austria ist mit 5.170 neu zugelassen Nutzfahrzeugen im ersten Halbjahr der klare Marktführer in Österreich. Der Marktanteil beträgt 26,4 Prozent. Mehr als jedes vierte neue Nutzfahrzeug kommt von uns. Die starke Entwicklung bei den leichten Nutzfahrzeugen unterstreicht die hohe Relevanz von Stellantis Austria bei gewerblichen Kunden.“

Multi-Energy-Strategie und „Made-in-Europe“ machen den Unterschied

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die bekannte Multi-Energy-Strategie, die erneut ihre Relevanz für Händlerpartner und Kunden bestätigt. Kunden können je nach Mobilitätsbedarf zwischen effizienten Verbrennern, Hybridmodellen, Plug-in-Hybriden und vollelektrischen Fahrzeugen wählen. Diese breite Auswahl ermöglicht es, unterschiedlichste Anforderungen im Privatkunden-, Flotten- und Gewerbebereich abzudecken.

„Unsere Multi-Energy-Strategie ist ein zentraler Schlüssel für unsere Handelspartner und für unsere Kunden. Sie ermöglicht echte Wahlfreiheit und gibt uns die notwendige Flexibilität, in einem sehr unterschiedlichen Marktumfeld für nahezu jedes Mobilitätsbedürfnis die passende Lösung anzubieten. Gerade in Zeiten steigender Betriebskosten, hoher wirtschaftlicher Sensibilität und wachsender Anforderungen an CO₂-Reduktion ist diese Breite ein entscheidender Wettbewerbsvorteil“, so Markus Wildeis weiter.

Zugleich gewinnt das Thema „Made in Europe“ weiter an Bedeutung. Fast alle Modelle des Stellantis Portfolios werden in Europa entwickelt und produziert. Das stärkt die industrielle Wertschöpfung, sichert Know-how und Arbeitsplätze und schafft Vertrauen bei Kunden sowie Handelspartnern.

Wildeis dazu: „Made in Europe ist für uns weit mehr als ein Herkunftsnachweis. Es geht um europäische Wertschöpfung, industrielle Kompetenz, kurze Wege und Qualität. Gerade im globalen Wettbewerb ist es entscheidend, dass Europa als Automobilstandort stark bleibt. Stellantis leistet dazu mit seinem breiten Marken- und Modellportfolio einen wichtigen Beitrag. Mit starken Marken, mit seinen engagierten Händlerpartnern und Werkstattpartnern, einem breiten Multi-Energy-Angebot und zahlreichen neuen und leistbaren Modellen ist Stellantis Austria sehr gut aufgestellt, um den erfolgreichen Wachstumskurs auch im zweiten Halbjahr 2026 fortzusetzen.“

„Gleichzeitig wissen wir, dass wir noch lange nicht am Ziel sind. Die gute Nachricht ist: Wir verfügen über eine starke Organisation, ein großartiges Team, engagierte Handelspartner sowie viele spannende Produkte und Projekte, die vor uns liegen. Und wir investieren weiter auf dem Weg zu unserem nächsten Meilenstein“, so Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria, abschließend.

Alle Informationen über Stellantis Austria und seine ikonischen Automobilmarken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel und Peugeot siehe auf der Stellantis Medienwebsite: https://www.media.stellantis.com/at-de/

Weitere Bilder und Fotos zu dieser Presseinformation siehe: https://www.media.stellantis.com/at-de/corporate/press/erstmals-ueber-15-prozent-gesamtmarktanteil-im-juni-08072026