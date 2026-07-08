  • 08.07.2026, 14:00:04
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ÖVP-Liesing und ÖVP-Hietzing zum Asbest-Verdachtsfall: Forderung nach voller Aufklärung und Schutz der Familien

SPÖ-Neos-Stadtregierung muss unverzüglich handeln und Klarheit schaffen

Wien (OTS) - 

Nach dem bekannt gewordenen Asbest-Verdachtsfall in Liesing (an der Grenze zu Hietzing) schlagen die betroffenen ÖVP-Bezirksorganisationen Alarm. „Die SPÖ-Neos-Stadtregierung darf jetzt keine Zeit verlieren, sondern muss für eine rasche und lückenlose Aufklärung sorgen. Lange Wartezeiten bei der Auswertung der Testergebnisse sind für die betroffenen Familien unzumutbar“, so der Bezirksparteiobmann der Volkspartei Liesing, Patrick Gasselich.

„Wenn es um die Gesundheit und Sicherheit von Kindern und Familien geht, darf es keinerlei Verzögerungen geben. Jeder Asbest-Verdachtsfall muss vollständig und so rasch wie möglich aufgeklärt werden. Ich nehme die Sorgen der Menschen sehr ernst. Gesundheit, Sicherheit und eine umfassende Information der Betroffenen haben jetzt absolute Priorität“, betont die Bezirksparteiobfrau der ÖVP Hietzing Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl.

Es ist völlig unverständlich, dass betroffene Familien über einen längeren Zeitraum in Unsicherheit gelassen werden und notwendige Maßnahmen offenbar noch nicht umfassend und konkret vorbereitet sind.

„Gerade in sensiblen Fällen braucht es größtmögliche Sorgfalt und die bestmögliche Vorbereitung aller weiteren Maßnahmen. Die rot-pinke Stadtregierung muss jetzt rasch für Klarheit sorgen und alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, um die Familien in Hietzing und Liesing bestmöglich zu schützen“, so Gasselich und Zinkl abschließend.

Die Forderungen der Wiener Volkspartei:

  • Sofortige Auswertung sämtlicher noch offener Testergebnisse
  • Lückenlose Aufklärung aller Verdachtsfälle
  • Umfassende und transparente Information der betroffenen Familien
  • Konsequente Schutz- und Sanierungsmaßnahmen, falls sich der Verdacht bestätigt

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