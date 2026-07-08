TOMORIS GmbH: IT-Partner in Linz bringt Struktur in die Digitalisierung

Marchtrenk (OTS) -

Viele Unternehmen in Oberösterreich und darüber hinaus erkennen: Ohne strukturierte Digitalisierung lässt sich das Potenzial moderner IT nicht vollständig nutzen. Genau hier setzt die TOMORIS GmbH an. Mit einem systematischen Ansatz verbindet das Unternehmen persönliche Betreuung, klare Prozesse und eine modular aufgebaute IT-Landschaft, die technisch überzeugt und strategisch langfristig wirkt.

Strukturierte Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil für KMU

Die TOMORIS GmbH ist regional und international auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen spezialisiert. Angesichts wachsender Komplexität in IT-Landschaften und steigender Sicherheitsanforderungen gewinnen strukturierte IT-Betreuung und skalierbare IT-Infrastrukturen zunehmend an Bedeutung. TOMORIS setzt auf eine modulare Systematik, die IT-Strategie, Automatisierung und Security-Themen miteinander verbindet. Der Fokus liegt auf planbaren Prozessen, persönlichem Ansprechpartner und dauerhafter Nachvollziehbarkeit: Aspekte, die bei traditionellen IT-Dienstleistern oft zu kurz kommen. Die Entwicklung weg vom reinen Problemlöser hin zum strategischen IT-Consultant ist dabei prägend.

Fünf Module für nachhaltigen Unternehmenserfolg

Zentraler Bestandteil des Ansatzes sind die fünf Module IT+, Strategy+, Secure+, Automate+ und University+. Dieses Baukasten-Modell ermöglicht es, IT-Outsourcing passgenau an die jeweilige Geschäftsentwicklung anzupassen. Die IT-Lösungen für den Mittelstand umfassen neben dem technischen Betrieb auch die Entwicklung einer zukunftssicheren IT-Strategie. Automatisierung wiederkehrender Prozesse schafft Entlastung und steigert die Effizienz. University+ ergänzt das Portfolio mit dem Ziel, IT-Führungskräfte zu stärken und die nachhaltige digitale Transformation zu fördern.

Zero Trust und SOC: Sicherheit als Unternehmensaufgabe

Während viele Anbieter Digitalisierung als reine Tool-Frage behandeln, setzt TOMORIS auf Verantwortung, klare Strukturen und strategische Sicherheit. Mit der konsequenten Implementierung einer Zero-Trust-Architektur im Secure+-Modul hebt das Unternehmen Managed IT Services durch SOC-orientierte Konzepte auf ein neues Niveau. So geht TOMORIS über klassische IT-Sicherheit hinaus und adressiert gezielt Risiken fragmentierter IT-Infrastrukturen. Die persönliche Betreuung bleibt zentral: Kundinnen und Kunden erhalten strukturierte IT-Betreuung auf CIO-Niveau, ohne im Tagesgeschäft den Überblick zu verlieren.

Microsoft-Technologien für den Modern Workplace

Ob Microsoft 365, Intune, Azure oder Teams: TOMORIS ist als IT-Dienstleister für Unternehmen auf Microsoft-Security-Lösungen spezialisiert und sorgt für einen Modern Workplace mit Microsoft 365, der Stabilität und Flexibilität vereint. Die Strategie dahinter: keine Insellösungen, sondern ein abgestimmtes, nachvollziehbares System. Strukturierte Prozessautomatisierung sowie die nahtlose Integration von Azure Backup und Microsoft Defender for Endpoint minimieren operative Risiken und entlasten interne Ressourcen. Davon profitieren vor allem KMU, die ihre IT-Verantwortung auslagern oder IT-Prozesse gezielt automatisieren möchten.

TOMORIS: Leadership in der Digitalisierung

Dass IT-Outsourcing in Österreich und Europa nicht zu Kontrollverlust führen muss, zeigt TOMORIS mit seinem Leadership-Ansatz. Digitale Transformation und Wachstum werden als unternehmerische Kernaufgaben verstanden und verantwortungsvoll begleitet. Persönliche Ansprechpartner, Transparenz und skalierbare Services schaffen Sicherheit und stellen die Weichen für nachhaltiges Unternehmenswachstum. Mehr zur strategisch ausgerichteten IT-Betreuung der TOMORIS GmbH findet sich online. Wer Business-IT neu denken möchte, findet hier einen Partner mit Weitblick und Struktur.

Weitere Informationen zur strukturierten Digitalisierung und IT-Betreuung mit TOMORIS gibt es unter www.tomoris.com.