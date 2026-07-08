ÖVP – Figl/Zierfuß: Herzliche Gratulation an Kasia Greco zum Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

Wien (OTS) -

„Stadträtin Kasia Greco wurde heute mit dem Großen Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist Ausdruck der tiefen Wertschätzung für ihr langjähriges Engagement in Wirtschaft, Interessenvertretung und einer Politik für alle Wienerinnen und Wiener“, so Landesparteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß.



„Als Unternehmerin und langjährige EPU-Sprecherin der Wirtschaftskammer Wien hat sich Kasia Greco stets mit großem Einsatz für die Anliegen der Wiener Wirtschaft und für die Förderung von Frauen in der Geschäftswelt eingesetzt“, so Figl und Zierfuß weiter.



Von November 2020 bis Juni 2025 war Greco Abgeordnete zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats, seit Juni 2025 ist sie Stadträtin. Dabei steht sie für eine Politik, die zuhört und konkrete Lösungen sucht. Mit ihrer wirtschaftlichen Erfahrung und ihrem unermüdlichen Einsatz für Unternehmerinnen und Unternehmer hat sie wichtige Akzente für diese Stadt gesetzt. „Die Wiener Volkspartei gratuliert Kasia Greco herzlich zu dieser mehr als nur verdienten Auszeichnung“, so Markus Figl und Harald Zierfuß abschließend.