  • 08.07.2026, 13:08:03
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Tiny Feet begrüßt rasche Umsetzung von Social Egg Freezing

Kinderwunschklinik fordert realistische Aufklärung und faire Perspektiven auch für Solo-Mütter

St. Pölten (OTS) - 

Die Tiny Feet Kinderwunschkliniken begrüßen die aktuelle Debatte rund um eine rasche gesetzliche Umsetzung von Social Egg Freezing in Österreich. Für viele Frauen sei dies ein wichtiger Schritt zu mehr Selbstbestimmung in der Familienplanung.

Gleichzeitig brauche es realistische Aufklärung: Das Einfrieren von Eizellen sei keine Garantie für eine spätere Schwangerschaft, könne die Chancen aber erhöhen. Frauen müssten frühzeitig über Möglichkeiten, Grenzen und den individuell passenden Zeitpunkt informiert werden. „Wenn wir über moderne Familienplanung sprechen, dürfen auch Single-Frauen beziehungsweise künftige Solo-Mütter nicht ausgeblendet werden. Die Legalisierung von Social Egg Freezing ist eine wichtige Basis dafür, dass künftig auch Frauen ohne Partner:innen Zugang zur Reproduktionsmedizin erhalten“, sagt Prim. Dr. med. Rudolf Rathmanner, Gründer der Tiny Feet Kinderwunschkliniken. Tiny Feet plädiert daher für rasche Umsetzung, seriöse Beratung und langfristig faire Rahmenbedingungen auch für alleinstehende Frauen mit Kinderwunsch.

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