  • 08.07.2026, 12:36:33
  • /
  • OTS0088

Gruppe Sofortmaßnahmen deckt schwerwiegende Umweltgefährdung in Wien-Floridsdorf auf

Wien (OTS) - 

Unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen wurde gestern, Dienstag, gemeinsam mit den zuständigen Dienststellen der Stadt, dem Magistratischen Bezirksamt für den 21. Bezirk, der Wiener Polizei sowie der Wasserpolizei eine Kontrolle auf einem Betriebsgelände in Wien-Floridsdorf durchgeführt. Dabei wurden schwerwiegende Umweltmängel festgestellt.

Der Betreiber nutzte eine aufgelassene Werkstatt für die Wartung seiner Lastkraftwagen. Besonders alarmierend war der Zustand des Werkstättenbodens: Zahlreiche offene Stellen hätten dazu führen können, dass austretendes Öl und andere Betriebsstoffe ungehindert in den Untergrund sickern und einen erheblichen Schaden für Boden und Grundwasser verursachen. Zusätzlich wurden Gasflaschen vorgefunden, für die keine ordnungsgemäße Überprüfung nachgewiesen werden konnte.

Aufgrund der festgestellten Verstöße musste der Betrieb der Werkstatt unverzüglich eingestellt und der Bereich geräumt werden. Mehrere dort abgestellte Fahrzeuge, darunter Lastkraftwagen ohne Bereifung, mussten vom Betreiber entfernt werden. Gegen den Verantwortlichen werden zahlreiche Anzeigen erstattet. Seitens der Wasserpolizei wurde der Sachverhalt der Staatsanwaltschaft zur weiteren Prüfung übermittelt.

„Es ist grob verantwortungslos, eine erhebliche Gefahr für unsere Umwelt in Kauf zu nehmen. Durch das rasche Einschreiten der beteiligten Dienststellen konnte womöglich ein erheblicher Umweltschaden verhindert werden“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/bilder

Rückfragen & Kontakt

Garo Chadoian, MSc
Pressesprecher, Magistratsdirektion – Gruppe Sofortmaßnahmen
Telefon: +43 1 4000 75203
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Garo Chadoian, MSc
Pressesprecher, Magistratsdirektion – Gruppe Sofortmaßnahmen
Telefon: +43 1 4000 75203
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright