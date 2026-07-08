Gruppe Sofortmaßnahmen deckt schwerwiegende Umweltgefährdung in Wien-Floridsdorf auf

Wien (OTS) -

Unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen wurde gestern, Dienstag, gemeinsam mit den zuständigen Dienststellen der Stadt, dem Magistratischen Bezirksamt für den 21. Bezirk, der Wiener Polizei sowie der Wasserpolizei eine Kontrolle auf einem Betriebsgelände in Wien-Floridsdorf durchgeführt. Dabei wurden schwerwiegende Umweltmängel festgestellt.

Der Betreiber nutzte eine aufgelassene Werkstatt für die Wartung seiner Lastkraftwagen. Besonders alarmierend war der Zustand des Werkstättenbodens: Zahlreiche offene Stellen hätten dazu führen können, dass austretendes Öl und andere Betriebsstoffe ungehindert in den Untergrund sickern und einen erheblichen Schaden für Boden und Grundwasser verursachen. Zusätzlich wurden Gasflaschen vorgefunden, für die keine ordnungsgemäße Überprüfung nachgewiesen werden konnte.

Aufgrund der festgestellten Verstöße musste der Betrieb der Werkstatt unverzüglich eingestellt und der Bereich geräumt werden. Mehrere dort abgestellte Fahrzeuge, darunter Lastkraftwagen ohne Bereifung, mussten vom Betreiber entfernt werden. Gegen den Verantwortlichen werden zahlreiche Anzeigen erstattet. Seitens der Wasserpolizei wurde der Sachverhalt der Staatsanwaltschaft zur weiteren Prüfung übermittelt.

„Es ist grob verantwortungslos, eine erhebliche Gefahr für unsere Umwelt in Kauf zu nehmen. Durch das rasche Einschreiten der beteiligten Dienststellen konnte womöglich ein erheblicher Umweltschaden verhindert werden“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

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