Wien (OTS) -

VIG: Hartwig Löger übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der NÜRNBERGER, Gerhard Lahner wird Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden

Nürnberg, 8. Juli 2026: Im Zuge der außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER) wurden Hartwig Löger, CEO der Vienna Insurance Group (VIG), zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der NÜRNBERGER und Gerhard Lahner, COO der VIG, zum Stellvertreter des AR-Vorsitzenden der NÜRNBERGER gewählt.

Hartwig Löger übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz von Marion Ebentheuer, die ihre Expertise weiterhin als Aufsichtsratsmitglied der NÜRNBERGER einbringen wird.

Mit dem Vollzug des Erwerbs der NÜRNBERGER hatte die Vienna Insurance Group am 18. Mai die größte Transaktion ihrer Unternehmensgeschichte bekanntgegeben. Hartwig Löger zu seiner Wahl: „Ich freue mich sehr über das auch auf diesem Weg zum Ausdruck gebrachte Vertrauen. Wir werden aktiv am bereits erfolgreich eingeschlagenem Transformationskurs der NÜRNBERGER zum Präventionsversicherer mitwirken und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zusammen weiterentwickeln.“ Gerhard Lahner zu den nächsten Schritten: „Mit der Expertise unserer Gruppe bringen wir uns intensiv in die Entwicklung der IT-Landschaft der NÜRNBERGER ein und werden damit auch die Services für Vertrieb und Kunden optimieren.“

Als führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa erbringt die VIG mit mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern Versicherungsleistungen für rund 36 Millionen Kundinnen und Kunden. Ihr Geschäftsmodell baut auf Mehrmarkenpolitik und lokalem Unternehmertum – eine strategische Ausrichtung, die mit Standortsicherung und Identitätserhalt der starken Marke NÜRNBERGER einhergeht.

Der Aufsichtsrat der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG setzt sich damit wie folgt zusammen: