Bürgermeister Ludwig überreichte Katarzyna Greco das Große Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig hat am Mittwochvormittag im Stadtsenatssitzungssaal Stadträtin Katarzyna Greco das Großen Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich überreicht. Die Auszeichnung würdigt Grecos langjähriges Engagement an den Schnittstellen von Wirtschaft, Interessenvertretung, Gesundheitsfragen und Kommunalpolitik.

„Katarzyna Greco hat in sehr unterschiedlichen Funktionen Verantwortung übernommen und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt gestellt“, sagte Bürgermeister Ludwig. „Sie hat wirtschaftspolitische Expertise, internationale Erfahrung und ein starkes Engagement für Frauen, Ein-Personen-Unternehmen und den Standort Wien auf bemerkenswerte Weise verbunden.“

Katarzyna Greco wurde in Wien geboren und gründete 2009 KGI Consult, eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf gesundheitspolitischem Zielgruppenmanagement, in der sie Geschäftsführerin ist. Zuvor war sie unter anderem in leitenden Funktionen bei dem amerikanischen Marktforschungsunternehmen IMS Health in Wien tätig und sammelte internationale Erfahrung in den Bereichen Marketing und Business Development.

Greco engagiert sich seit über 15 Jahren für die Förderung von Frauen in der Geschäftswelt. Zudem setzte sie sich über viele Jahre für die Anliegen von Ein-Personen-Unternehmen (EPU) ein, wirkte sechs Jahre lang als EPU-Sprecherin der Wirtschaftskammer Wien und entwickelte neue Formate wie die EPU-Sprechstunde mit.

Ab dem 24. November 2020 war Greco Abgeordnete zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats. Seit 10. Juni 2025 ist sie nicht amtsführende Stadträtin. Ihr politischer Schwerpunkt liegt auf Wirtschafts- und Gesundheitspolitik sowie der Förderung von Frauen in Führungspositionen. Sie ist in verschiedenen politischen Gremien aktiv, darunter auch im Wirtschaftsbund.

„Katarzyna Greco steht für eine Form von Politik und Interessenvertretung, die zuhört, gestaltet und konkrete Lösungen sucht“, so Ludwig. „Mit ihrem offenen Zugang, ihrer internationalen Perspektive und ihrem konsequenten Einsatz für Unternehmerinnen und Unternehmer hat sie wichtige Impulse für Wien gesetzt.“

An der Ehrung nahmen unter anderem die ehemalige Bundesministerin Maria Rauch-Kallat, Finanzstadträtin Barbara Novak, der Präsident der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, Gemeinderät*innen unterschiedlicher Fraktionen sowie Freund*innen und Familie teil. Die Laudatio hielt Bernhard Krumpel. (Schluss) wei