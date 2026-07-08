FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 10. Juli mit Viertelfinale Spanien – Belgien

Wien (OTS) -

Weiter geht es bei der FIFA Fußball-WM 2026 live in ORF 1 am Freitag, dem 10. Juli, um 21.00 Uhr (Anpfiff) mit dem Viertelfinale Spanien – Belgien. Alina Zellhofer, Jasmin Eder und Peter Stöger nehmen ab 20.15 Uhr im WM-Studio Platz, Oliver Polzer und Michael Liendl kommentieren.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das gestrige (7. Juli) Achtelfinalspiel Argentinien – Ägypten ließen sich ab 18.00 bis zu 1,325 Millionen und im Schnitt 1,008 Millionen (in Halbzeit 2) bei 46 Prozent Marktanteil nicht entgehen. In den jungen Zielgruppen wurden 65 bzw. 77 Prozent MA erreicht. Das zweite Achtelfinale Schweiz – Kolumbien sahen ab 22.00 Uhr bis zu 757.000 und im Schnitt 734.000 (1. Halbzeit). In den Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29 Jahre lag der Marktanteil bei 50 bzw. 53 Prozent. Das Elfmeterschießen um 0.37 Uhr verfolgten in der Spitze 437.000; im Schnitt waren 408.000 bei 51 Prozent Marktanteil dabei. In den jungen Zielgruppen betrug der Marktanteil 58 bzw. 68 Prozent.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.

Weiter hohe Streaming-Nutzung

Gestern waren die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven Contents beim Publikum sehr stark nachgefragt: Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF von/zur WM vom 7. Juli (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) in Österreich bisher zusammen 31,4 Millionen Nutzungsminuten, 2,6 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 782.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Stream und damit unter den Top-3-Streams der WM bisher war die zweite Halbzeit des Spiels Argentinien – Ägypten mit einer Durchschnittsreichweite von 177.000. (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).