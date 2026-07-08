20 Jahre „Schrammel.Klang.Festival“ in Litschau

St. Pölten (OTS) -

Das „Schrammel.Klang.Festival“ unter der Intendanz von Zeno Stanek begeht heuer im Herrenseetheater im Strandbad Litschau, im Veranstaltungs- und Theaterhaus Moment in Litschau sowie auf zahlreichen Bühnen rund um den Herrensee sein 20-Jahre-Jubiläum und steht vom 10. bis 19. Juli an zwei Wochenenden unter dem Motto „Wööd [Welt]“ im Zeichen der österreichischen Weltmusik, des Wienerliedes und der Schrammelmusik, wobei die musikalischen Verknüpfungen in die ganze Welt reichen.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 10. Juli, durch eine eigens inszenierte multikulturelle musikalische Bühnenshow von Aleksey Igudesman und dem Limitless Orchestra Ensemble, gefolgt vom Trio Havlicek/Tesak/Blazek und dem Duo Stickler/Koschelu. Samstag, der 11. Juli, beginnt mit einer von Little Rosies Kindergarten arrangierten Matinee nach Christine Nöstlingers „Du bleda Bua“. Die abendlichen Konzerte bestreiten Vereter um den Musiker Pete Prison IV, das Trio Hupsala um Frontfrau Claudia Schwab und Fräulein Blauboad. Der erste Festivalsonntag, 12. Juli, startet traditionell mit einer von Pavel Shalman und Boki Radenkovic musikalisch begleiteten Dampflok-Fahrt im „Schrammel.Express“, der von Gmünd in den Kulturbahnhof Litschau zum Konzert „A Wöd Jazz aus Wien“ des Joschi Schneeberger Quintetts einfährt. Beschlossen wird das erste Wochenende durch Ernst Molden und Sigrid Horn mit „kuaz vuan weda“.

Das zweite Festivalwochenende eröffnet am Freitag, 17. Juli, das „Schrammel.Glühen“ mit dem Duo Tesak/Havlicek und den 16er Buam. Danach meint die Popband Pam Pam Ida & das Silberfischorchester „Nehmts mi mit“ und feiert das Kollegium Kalksburg sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Am Samstag, 18. Juli, liefert zunächst Maria Ma Pur Hackbrett-Sounds, ehe Konzerte von Die Strottern & Die JazzWerkstatt Wien, des Duos Klemens Lendl und David Müller und von Felix Kramer mit „Muttersprachenpop“ sowie eine Nachtwanderung mit „Stationen.Musik.Theater“ am Weg und einem Auftritt von Hakon & die Jungfrauen folgen. Am Sonntag, 19. Juli, begleitet das Duo Horacek/Bibl den „Schrammel.Express“, spielt das Nenad Vasilic Trio Balkan- bzw. Weltmusik-Sound und widmet sich das Abschlusskonzert „Fian Willi“ von Birgit Denk, Tini Kainrath, Roland Guggenbichler und Peter Havlicek einer Hommage an Willi Resetarits.

Weitere Highlights des Festivals sind der „Schrammel.Pfad“ an beiden Wochenenden am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr mit zahlreichen Musikgruppen auf Naturbühnen in den Wäldern rund um den Herrensee sowie die „Schrammel.Workshops“ für Dudeln, Gesang, Violine, Kontragitarre und Schrammelharmonika zwischen den beiden Wochenenden von Dienstag, 14., bis Donnerstag, 16. Juli.

Nähere Informationen unter 01/4802102 und e-mail [email protected]; das detaillierte Programm und Karten unter www.schrammelklang.at.