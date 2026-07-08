TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Fünf Stufen zum Himmel – Die Gebirgsregionen Vorarlbergs“

Wien (OTS) -

Die Berge Vorarlbergs sind angeordnet wie eine Abfolge von Stufen, die bis zum Himmel hinaufführen: Vom Norden des Landes mit seinen sanften Kuppen und Voralpenbergen bis zu den eisumwallten Dreitausendern ganz im Süden. Fünf geologische Regionen in nur 80 Kilometern – das ist in Österreich einmalig. Ein TV-Team des ORF Vorarlberg hat diese Regionen durchwandert, mit Menschen, die draußen unterwegs sind, ihr Leben in den Bergen verbringen. Mit Jägerin und Jäger, Naturschützerin und Naturschützer, mit einer Bergbauern-Familie, mit Wegwarten und Skitouren-Instruktoren alpiner Vereine. Am Ende dieser Reise ist jener Punkt Vorarlbergs erreicht, über dem sich nur noch der Himmel wölbt.

Gestaltung: Jürgen Peschina

Kamera: Michael Gartner, Alexander Roschanek

Schnitt: Katrin Weißler

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement