Das Land liest: Eine Veranstaltungsreihe von Treffpunkt Bibliothek und Literaturhaus NÖ

St. Pölten (OTS) -

Literatur in Bewegung: Mit der 6. Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Das Land liest“, einer Kooperation von Treffpunkt Bibliothek und Literaturhaus NÖ, wird vom 16. bis 26. September erneut ausgezeichnete österreichische sowie internationale Literatur an insgesamt 15 Bibliotheksstandorten in ganz Niederösterreich erlebbar gemacht.

Dem Anspruch, literarische Qualität in alle Regionen Niederösterreichs zu tragen, wird mit einem vielfältigen Programm entsprochen, das von Kinder- und Jugendliteratur über europäische und regionale Geschichte bis hin zu aktuellen literarischen Positionen der Gegenwart reicht. In moderierten Gesprächen und Lesungen sind internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Philipp Ther, Tanja Maljartschuk, Lorenz Langenegger und Julia Weber ebenso zu Gast wie renommierte österreichische Autorinnen und Autoren, darunter Laura Freudenthaler, Renate Welsh, Beate Maly, Christoph Mauz und Christoph W. Bauer. Durch die Veranstaltungen führen namhafte Moderatorinnen und Moderatoren, u. a. Stefan Gmünder und Klaus Zeyringer.

Besondere Aufmerksamkeit gilt heuer literarischen Stimmen von Frauen unterschiedlicher Generationen. Die Veranstaltung „Die Jahrhundertfrau: Ilse Helbich 1923–2024“ erinnert an das außergewöhnliche Werk der niederösterreichischen Autorin Ilse Helbich. Unter dem Titel „Ruth und Iris: Weibliche Identitäten“ diskutieren Julia Weber und Laura Freudenthaler literarische Entwürfe weiblicher Biografien und familiärer Erinnerung. Den Abschluss der Reihe gestaltet Renate Welsh mit einem Gespräch über ihren neuen Band „Fäden aufnehmen“.

Ein weiterer Schwerpunkt sind literarische und historische Perspektiven auf Europa. Im Mittelpunkt stehen dabei die estnische Gegenwartsliteratur sowie das ukrainische literarische Erbe des 19. und 20. Jahrhunderts. Hinweis: Zwei der Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Archiv der Zeitgenossen statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.daslandliest.at

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, 02742/9005-17993 oder [email protected], www.daslandliest.at