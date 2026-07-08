Barbara Stöckl im Gespräch mit Alfons Haider, Johannes Huber, Konstanze Breitebner und Christin Gerstorfer

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 9. Juli 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Entertainer Alfons Haider, Mediziner Johannes Huber, Schauspielerin Konstanze Breitebner und Apnoe-Taucherin Christin Gerstorfer zu Gast bei Barbara Stöckl:

Bislang zeichnete Entertainer Alfons Haider für die künstlerische Ausrichtung der Seefestspiele Mörbisch verantwortlich. Heuer ist er erstmals auch auf der Bühne zu sehen: In der deutschsprachigen Fassung des Musical-Klassikers „Ein Käfig voller Narren“ gibt er die Rolle der Travestie-Künstlerin Zaza. Wie ihm der flamboyante Rollenwechsel gelingt, erzählt er bei Moderatorin Barbara Stöckl.

Arzt und Theologe Johannes Huber nimmt sich in seinem neuesten Buch „Haut und Heilung“ dem größten menschlichen Organ an: der Haut. Im ORF-Nighttalk erklärt der vielseitige Mediziner nicht nur die Bedeutung der Haut-Hirn-Achse, sondern auch, warum die Verbindung zwischen Darm und Haut ebenfalls nicht zu unterschätzen ist.

Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Konstanze Breitebner hat in ihrem Leben schon viele Rollen eingenommen. Ihre neueste und wohl wichtigste ist seit wenigen Jahren jene der Omi. In ihrer Podcast-Reihe „Generation O ... wie Omi!“ spricht die Wienerin mit anderen prominenten Omis und entstaubt das Klischeebild der Großmutter, die mit grauen Locken und Kittelschürze hinter dem Herd steht.

In weite Tiefen zieht es die Apnoe-Taucherin Christin Gerstorfer. Dabei kann sie mit nur einem Atemzug bis zu 75 Meter tief tauchen oder die Luft fünfeinhalb Minuten anhalten. Dies macht sie zu Österreichs jüngster Rekord-Freitaucherin. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählt die Niederösterreicherin außerdem, wie ein Unterwasser-Fotoshooting funktioniert.