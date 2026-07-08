Fußballfieber traf Kräuterwissen: Erfolgreiche „Natur im Garten“ Kräuter-WM

St. Pölten (OTS) -

Mit der Kräuter-WM ist eine außergewöhnliche Mitmachaktion im Rahmen des „Natur im Garten“ Jahresschwerpunkts „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben.“ erfolgreich zu Ende gegangen. Acht Wochen lang konnten Garten- und Kräuterinteressierte auf www.kräuter-wm.at spielerisch ihr Wissen erweitern, Herausforderungen meistern und digitale Abzeichen sammeln. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Mehr als 18.000 Leute beteiligten sich an der Aktion.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die Kräuter-WM hat eindrucksvoll gezeigt, dass Niederösterreich nicht nur Fußballbegeisterung lebt, sondern auch Begeisterung für Natur und Garten. Mehr als 18.000 Beteiligungen innerhalb von acht Wochen sind ein starkes Zeichen dafür, dass unsere Landsleute Freude daran haben, Neues über Kräuter zu lernen und selbst aktiv zu werden. Als Gartenland Nummer 1 setzen wir auch weiterhin auf innovative Wege, um Menschen für mehr Grün, mehr Artenvielfalt und mehr Lebensqualität zu begeistern und so in Niederösterreich die beste Zukunft für unsere Kinder zu schaffen.“

Angelehnt an die derzeit laufende Fußball-Weltmeisterschaft verwandelte die Kräuter-WM Gärten, Balkone und Fensterbänke in „Spielfelder“ für mehr Artenvielfalt, Genuss und Gärtnern im Einklang mit der Natur. Von der „Einberufung“ über die „Taktikbesprechung“ bis hin zum „Finale“ erwarteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer abwechslungsreiche Aufgaben, Rätsel, Quizformate und Wissensimpulse rund um Kräuter.

Die hohe Reichweite der Kampagne unterstreicht das große Interesse an naturnahem Gärtnern und nachhaltigen Gestaltungsmöglichkeiten für den eigenen Garten, den Balkon oder die Terrasse. Gleichzeitig zeigte die Aktion, wie digitale Formate Wissen niederschwellig vermitteln und Menschen motivieren können, selbst aktiv zu werden.

Weitere Infos: www.naturimgarten.at/kräuter

Weitere Informationen: Natur im Garten, Pressesprecherin Carina Pürer, MA, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail [email protected]