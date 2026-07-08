Gemeinsam stärker: Raiffeisen Lagerhaus Salzburg zeichnet Anteile der RWA

Salzburg/Korneuburg (OTS) -

Die Raiffeisen Lagerhaus Salzburg GmbH (RLS) wird Genossenschaftsmitglied in der RWA Raiffeisen Ware Austria und setzt damit ein historisches Zeichen. Mit ihrem Eintritt als Mitglied der RWA verstärkt die RLS ab sofort den genossenschaftlichen Warensektor und schafft die Grundlage dafür, vorhandene Stärken künftig noch besser gemeinsam zu nutzen. Für Kund:innen, Mitarbeiter:innen, Lagerhaus-Genossenschaften und landwirtschaftliche Betriebe bleibt dabei Kontinuität gewahrt: Die RLS bleibt ein eigenständiges Salzburger Unternehmen.

Mit dem Eintritt in die RWA setzt die RLS ein deutliches Zeichen für mehr strategische Kooperation mit dem Lagerhaus-Sektor in ganz Österreich und unterstreicht das gemeinsame Ziel, die Marke Lagerhaus nachhaltig zu stärken und zukunftsfit weiterzuentwickeln. „ Mit dieser Kooperation wird ein historischer Meilenstein für die Weiterentwicklung des österreichischen Lagerhaus-Verbundes gesetzt. Wir freuen uns, ab sofort gemeinschaftlich eine starke Basis für die Lagerhaus-Genossenschaften und damit für die landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich zu bilden. Ein starker Warenverbund ist die Grundlage für eine leistungsfähige heimische Versorgungsstruktur in der Landwirtschaft und in den Regionen vor Ort “, betont Johannes Schuster, Vorstandsvorsitzender der RWA.

Mehr Kooperation & Erhalt der Selbstständigkeit

„ Mit dem Zeichnen der Anteile i. d. H. von 1 Mio. Euro an der RWA gehen wir als RLS GmbH einen Schritt in dieser Partnerschaft. Außerdem werden wir auf Projektebene noch intensiver zusammenarbeiten als bisher. Wichtig ist aber auch, dass die RLS ihre Eigenständigkeit behält und weiterhin als selbstständige Einkaufsorganisation am Markt agiert “, betont Anna Doblhofer-Bachleitner (Mitglied der Geschäftsleitung im Raiffeisenverband Salzburg) als RVS-Eigentümervertreterin in der RLS.

Im täglichen Arbeiten wird sich für die rund 700 Mitarbeiter:innen der Salzburger Lagerhaus-Mitglieder nichts verändern. Prozesse, Strukturen und Abteilungen bleiben gleich. „ Dennoch macht eine verstärkte Kooperation aktuell mehr Sinn denn je. Die Zeiten im Handel und im Baugewerbe sind angespannt. Da helfen neue Synergien und Partnerschaften, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben “, betont Martin Schiller, der gemeinsam mit Ilona Thape und Wolfgang Schröcker die Geschäftsführung der RLS bildet.

Die engere Zusammenarbeit steht auf dem Fundament gemeinsamer genossenschaftlicher Werte. Ziel ist es, die Marke Lagerhaus in ganz Österreich weiter zu stärken und die vorhandenen Stärken und Kompetenzen beider Unternehmen bestmöglich einzubringen.

Gemeinsam Chancen nutzen

In den kommenden Monaten werden beide Unternehmen prüfen, in welchen Bereichen eine engere Zusammenarbeit zusätzlichen Mehrwert für Mitglieder, Kundinnen und Kunden sowie die Regionen schaffen kann. Im Mittelpunkt stehen dabei die Nutzung gemeinsamer Stärken in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie und Retail, der Austausch von Know-how sowie die Weiterentwicklung erfolgreicher Lösungen für die österreichische Landwirtschaft und den ländlichen Raum.

Genossenschaftliche Werte als Fundament

Der Eintritt der RLS ist Ausdruck eines starken genossenschaftlichen Verständnisses: Gemeinsam handeln, Verantwortung übernehmen und die Zukunft aktiv gestalten. „ Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich die Stärke des genossenschaftlichen Gedankens. Unser Ziel ist es, voneinander zu lernen, Kompetenzen in den Geschäftsfeldern Agrar, Energie, Technik und Retail besser miteinander zu vernetzen und vorhandene Synergien zu nutzen. So schaffen wir Mehrwert für alle Beteiligten und stärken gleichzeitig den gesamten genossenschaftlichen Warensektor – mit regionaler Verantwortung, unternehmerischer Eigenständigkeit und einem klaren Blick auf die Zukunft “, so Christoph Metzker, Mitglied des Vorstands der RWA.

Dem RWA-Lagerhausverbund gehören die Lagerhaus-Genossenschaften aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland an. Aus dem Bundesland Kärnten ist derzeit eine Lagerhaus-Genossenschaft Mitglied. Insgesamt umfasst er 35 Lagerhaus-Genossenschaften mit rund 900 Standorten.

Zur 100-prozentigen Tochter des Raiffeisenverbandes Salzburg zählen derzeit 24 Salzburger Lagerhaus-Standorte, sieben Fachwerkstätten, 19 Tankstellen, zwei Tanklager in Salzburg-Lehen und Saalfelden, das Bio-Mischfutterwerk in Salzburg-Itzling sowie das 2023 neu errichtete Zentrallager in Salzburg-Bergheim.

Weitere Informationen:

· www.salzburger-lagerhaus.at

· www.rvs.at

· www.rwa.at

