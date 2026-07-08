Kunst- und Kulturtipps für Kinder in den Sommerferien

St. Pölten (OTS) -

Niederösterreich bietet Kindern und Familien in den Sommerferien erneut ein abwechslungsreiches Kulturprogramm: von spannenden Ausstellungen über kreative Workshops bis hin zu mitreißenden Theater- und Musicalproduktionen laden zahlreiche niederösterreichische Kulturinstitutionen dazu ein, Kunst und Kultur auf vielfältige Weise zu erleben. Gerade an heißen Sommertagen sind Museen und Ausstellungshäuser dabei auch willkommene Orte der Abkühlung: angenehm temperiert, inspirierend und ideal, um gemeinsam Neues zu entdecken. Die Angebote fördern Kreativität, Neugier und gemeinschaftliche Erlebnisse und machen Kultur für junge Menschen auf spielerische und inspirierende Weise zugänglich.

„Niederösterreich zeichnet sich durch eine vielfältige Kulturlandschaft aus, die gezielt auch unsere jüngsten Besucherinnen und Besuchern mit ihren zahlreichen Angeboten abholt und dazu animiert, Kultur aktiv zu entdecken und mitzugestalten. Mit der großen Bandbreite an Kulturprogrammen für Kinder und Familien wecken wir schon früh die Begeisterung für Kunst und Kultur und stärken zugleich die kulturelle Bildung unserer Kinder“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

In allen Regionen Niederösterreichs bieten die Museen und Ausstellungshäuser informative, interaktive und kreative Kulturhighlights in den Sommerferien 2026:

Im Arnulf Rainer Museum stehen zahlreiche Workshops für Kinder und Jugendliche am Programm: Dazu zählt beispielsweise das magische Schattentheater von 28. bis 31. Juli oder die Sommer-Zeichen-Akademie von 4. bis 6. August.

Am 12. und 26. Juli sowie am 9. und 23. August dreht sich alles ums Zeichnen und Malen im Egon Schiele Museum in Tulln.

Das Eisenbahnmuseum in Strasshof lockt im Rahmen seines Kinderfests am 6. September unter anderem mit einer Fahrt mit der Dampflok, Modelleisenbahnen sowie kreativen Bastelstationen, lustigen Spielen und vielen weiteren Überraschungen.

Im Haus der Wildnis begleitet Maskottchen Habi junge Entdeckerinnen und Entdecker ab sechs Jahren bei Habis Ferienspielen auf spannende Reisen durch die verborgene Tierwelt des Waldes. Am 16. und 30. Juli sowie am 13. und 27. August warten Rätsel, Spiele und Naturerlebnisse aus der faszinierenden Welt von Wald, Wasser, Tieren und Boden. Ein Erlebnis für die ganze Familie bietet das Fest der Wildnis am 30. August.

Das KinderKunstLabor in St. Pölten lädt im Zuge der Geschichten- und Workshop-Reihe „Warum ist etwas und nicht nichts“ von 20. bis 24. Juli zum Projekt „Die Kinderregierung“ mit der Künstlerin Graziela Kunsch sowie am 5. September zum Workshop „Bespielen, beklettern, befragen“ mit der Kunsthistorikerin und Kuratorin Julia Grosse. Neben weiteren Vermittlungsformaten wie den offenen Werkstätten oder den Lesestunden „Geschichten leben“ ist die Ausstellung „Geschwister – Super & Nervig“ noch bis 6. September zu besichtigen.

Kunstmeile Krems: Neben Familienführungen in der Kunsthalle Krems und der Landesgalerie Niederösterreich können junge Künstlerinnen und Künstler bei dem Kreativworkshop „Family Factory – Sommerfarben“ am 15. August Werke kreieren, die die Vielfalt des Sommers farblich widerspiegeln. Ab 18. Juli galoppiert die Buchreihe „NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn als interaktive Familienausstellung mit Illustrationen und Texten aus den Büchern sowie aufregenden Mitmachstationen ins Karikaturmuseum Krems.

Im Kunstmuseum Waldviertel in Schrems ist beim Familienmalen im Skulpturenpark am 29. August gemeinsames Kreativsein gefragt.

Thematisch passend zur Ausstellung „Die geheimnisvolle Welt der Iberer“ sind die Kinder-Workshops „Dein Relief aus der iberischen Welt“ am 19. Juli und „Purpurzauber – Färben wie die Iberer“ am 23. August im MAMUZ Mistelbach konzipiert.

Im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya präsentiert das Hunnenfest am 29. und 30. August ein umfangreiches Programm von Kampfweisen zu Pferd, Handwerksvorführungen und zahlreichen Mitmachstationen.

Das Museum Gugging und das Stift Klosterneuburg veranstalten eine gemeinsame Sommerakademie für Kinder von 31. August bis 4. September. Kunstwerke vom Mittelalter bis zur Gegenwart stehen ebenso im Mittelpunkt wie kreatives Gestalten und Aktivitäten im Freien.

Im Museum Niederösterreich in St. Pölten wird es jeden Dienstag in den Sommerferien tierisch. Außerdem gibt es jeden Samstag und Sonntag eine kindergerechte Museumstour zur Ausstellung „Tiere der Nacht“.

Im Museum Ostarrichi können Kinder beim Keramikkurs am 15. Juli ihrer Fantasie freien Lauf lassen, den Ton ganz nach ihren Vorstellungen formen und einzigartige Keramikstücke gestalten.

Die Niederösterreichische Landesausstellung „Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit.“ im Landesklinikum Mauer wendet sich bei Kinderführungen oder der Familienspur zum Thema „Gefühle“ im Rahmen der Ausstellung gezielt an Kinder.

Im Nitsch Museum in Mistelbach lädt der Workshop für Kinder und Erwachsene zum Thema „Farblehre & Musik“ am 16. August zu einer kreativen Reise mit visuellen und akustischen Eindrücken ein.

Beim Römerfest am 5. und 6. September in der Römerstadt Carnuntum können Familien im römischen Stadtviertel in die Welt der Legionen, Barbaren und Gladiatoren eintauchen – mit römischem Handwerk, einem abwechslungsreichen Kinderprogramm sowie römischen Genussstationen.

Die Sonnenwelt Großschönau bietet - zusätzlich zur Kinderführung jeden Freitag - täglich in den Ferien die Solarix Rätselrallye für kleine Entdeckerinnen und Entdecker an.

Das UnterWasserReich feiert am 25. Juli sein 20-jähriges Jubiläum. Neben dem Ausstellungsbesuch erwartet das junge Publikum unter anderem mitreißende Vorführungen.

Der Kultursommer in Niederösterreich hält auch viele spannende Theatererlebnisse für Kinder und Familien bereit:

In der Burgarena Reinsberg geht das Publikum von 31. Juli bis 9. August mit Ritter Rüdiger auf Zeitreise und trifft dabei auf einen sprechenden Esel, einen feuerspuckenden Drachen und ein geheimnisvolles Burgfräulein. Am 23. August ist der Kasperl im Stück „Räuber Hotzenplotz“ zu Besuch auf der Burgarena Reinsberg.

Bei den Internationalen Puppentheatertagen Mistelbach wartet beim Kasperltheater am 29. August „Das Schlossgespenst“ und am 6. September „Das goldene Haar vom Sonnenpferd“.

Am 10. Juli wird es mit dem Kinder-Theater „Cleo und der Verzauberer“ magisch im Kino im Kesselhaus – ein Zaubermärchen über Freundschaft, Mut und Selbstakzeptanz für alle ab drei Jahren.

Beim Kindermusicalsommer Niederösterreich in Schiltern gerät bis 9. August Ritter Rost in Konflikt mit dem Schrotthändler Schredder.

Der Märchensommer Niederösterreich bringt zum 20-jährigen Jubiläum einen Märchenklassiker: Das Kinderwandertheater „Aschenputtel – neu getanzt“ dreht sich heuer von 9. Juli bis 30. August um die Abenteuer von Aschenputtel.

Im Juli und August finden die Kinder Kunst Wochen im MÖP Mödling statt: beginnend mit der Musiktheaterwoche von 6. bis 10. Juli, bei der Kinder singen, tanzen, musizieren und ein eigenes Theaterstück entwickeln, gefolgt von den Theaterworkshops „Figuralllala“ von 13. bis 17. Juli und „Figuren Cont Act“ von 31. August bis 4. September, bei dem die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler gemeinsam ein Figurentheater auf die Beine stellen.

Die NÖ KinderSommerSpiele (NÖKISS) im Stift Herzogenburg sind mit sechs verschiedenen Bühnen und rund 60 Stunden Kindertheater, Kinderliedern, Puppenspiel und Ballett das größte Kinderkulturfestival Österreichs.

Die Kunstschaffenden der Oper Klosterneuburg erzählen die Geschichte von Samson und Dalila am 19. Juli speziell für Kinder – in einer witzigen und spannenden Inszenierung, die nicht nur kleine Besucherinnen und Besucher faszinieren wird.

Auf Schloss Hof kombiniert das Mitmachlesekonzert von den „Donaupiraten aus Asagan“ am 8. August spannende Geschichten und mitreißende Popsongs.

Bei den Sommerspielen Melk geht in der Musikrevue „Emma Ehrlich“ von 26. Juli bis 8. August die Hauptfigur auf Wahrheitssuche. Im Vorfeld der Produktion gibt es für Kinder und Jugendliche einen Theaterworkshop von 13. bis 15. Juli, bei dem sie selbst Geschichten auf ihren Wahrheitsgehalt untersuchen.

Unter professioneller Anleitung entdecken Kinder beim Sommerworkshop der Stadtgemeinde Baden die Welt von Operette, Musik, Tanz und Theater. In der ersten Woche von 10. bis 14. August steht „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss II auf dem Programm, in der zweiten Woche von 17. bis 21. August „Der Zigeunerbaron“.

Das Teatro Mödling zeigt mit einem Liveorchester von 11. Juli bis 2. August die Geschichte des Kleinen Prinzen nach dem Original von Antoine de Saint-Exupéry.

Im Theater THEO in Perchtoldsdorf stellt von 7. August bis 4. Oktober Pumuckl im gleichnamigen Theaterstück alles auf den Kopf.

In der aktuellen Staffel des Kultur4kids-Podcasts stehen die diesjährige Niederösterreichische Landesausstellung im Landesklinikum Mauer und ihre Umfeldprojekte im Zentrum. Der Podcast, moderiert von Sophie Berger und Robert Steiner, stellt kindgerecht Kulturinstitutionen und -angebote in ganz Niederösterreich vor und lädt die Kinder ein, mit auf Entdeckungsreise zu gehen und zu rätseln. Am Ende jeder Staffel lockt ein Gewinnspiel mit Preisen von den vorgestellten Kulturbetrieben. Online verfügbar sind alle Folgen auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie der Website www.kultur4kids.at, die zusätzlich viele weitere Kultur- und Ausflugstipps für Familien aufzeigt.