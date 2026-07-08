Kontinuität im Vorstand der Plattform Industrie 4.0 Österreich

Wien (OTS) -

Die Plattform Industrie 4.0 Österreich setzt auf Kontinuität in ihrer Führung: Vorstandsvorsitzender Thomas Welser (Member of the Group Management Board & CEO, Welser Profile) und seine Stellvertreterin Beate El-Chichakli (Leiterin der Abteilung für Grundsatzangelegenheiten der Sektion Innovation und Technologie im BMIMI) wurden bei der jährlichen Mitgliederversammlung am 7. Juli 2026 für weitere zwei Jahre wiedergewählt und bleiben damit an der Spitze des Vereins.

Mit Fridolin Wenny (Leiter des Büros für Digitale Agenden, AK Wien) gibt es zudem eine Neubesetzung im insgesamt zwölfköpfigen Vorstandsteam der Plattform. Er folgt auf Tobias Schweitzer (Bereichsleiter Wirtschaft, AK Wien) und übernimmt dessen Mandat für die Bundesarbeitskammer.

Neben der Wiederwahl der Vorstandsspitze wurden auch die Mandate von Sabine Hesse (Geschäftsführerin Fachverband Metalltechnische Industrie), Isabella Meran-Waldstein (Bereichsleiterin Forschung, Technologie & Innovation, Industriellenvereinigung), Marion Mitsch (Geschäftsführerin Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie) sowie Kerstin Repolusk (Bundessekretärin der Produktionsgewerkschaft) für weitere zwei Jahre verlängert.

Wolfgang Kastner (Vizerektor Digitalisierung und Infrastruktur, TU Wien) wird weiterhin die Universitäten vertreten, ebenso wie Wilfried Enzenhofer (Geschäftsführer, Upper Austrian Research GmbH) die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Als weitere Unternehmensvertreter wurden Christoph Krammer (Leiter Technologie Steuerung Contract Manufacturing, Magna Steyr AG & Co KG), Harald Loos (Head of T AT, Siemens AG Österreich) und Alois Wiesinger (CTO FILL Ges.m.b.H.) ebenfalls für zwei weitere Jahre in den Vorstand gewählt.

„Ich freue mich über das erneute Vertrauen. Die Plattform Industrie 4.0 Österreich ist heute mehr denn je der Ort, an dem Wirtschaft, Wissenschaft, Sozialpartner und öffentliche Hand gemeinsam an einem Zukunftsbild arbeiten. Unser menschenzentrierter Ansatz verbindet technologische Innovation mit gesellschaftlicher Verantwortung: Wir wollen die Chancen von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit so nutzen, dass Menschen, Unternehmen und der Standort Österreich gleichermaßen davon profitieren. Gemeinsam mit dem Vorstand und unseren Mitgliedern werden wir diesen Weg weiterhin partnerschaftlich gestalten und die Transformation aktiv im Sinne einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen und lebenswerten Zukunft vorantreiben“, betont Thomas Welser, Vorstandsvorsitzender der Plattform Industrie 4.0 Österreich.

Über die Plattform Industrie 4.0 Österreich

Die Initiative hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2015 durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zu einer gemeinsam getragenen Kompetenz- und Innovationsplattform etabliert. Der Verein setzt Aktivitäten, um eine dynamische Entwicklung des österreichischen Produktionssektors zu sichern, Forschung, Innovation und Qualifikation zu forcieren und zu einer qualitätsvollen Arbeitswelt sowie zu einem hohen Beschäftigungsniveau beizutragen. Das Ziel ist es, technologische Entwicklungen und Innovationen der Digitalisierung bestmöglich für Unternehmen, Beschäftigte und zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen und den Produktionsstandort Österreich nachhaltig zu stärken und seine Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben. Weitere Informationen unter www.plattformindustrie40.at