Ein Sommer mit Kunst im Museum Gugging

St. Pölten (OTS) -

Im Sommer einen kühlen Kopf zu bewahren, ist mit dem vielseitigen Programm des Museum Gugging keine Kunst: von einem neuen Ausstellungsraum über Ferienformate und Führungen bis hin zu Workshops für jedes Alter!

Wer bei steigenden Temperaturen auf der Suche nach einer inspirierenden und zugleich klimatisierten Oase ist, wird im Museum Gugging fündig. Mit der Neueröffnung des dynamischen Ausstellungsraums „guggkasten“ lädt das Haus dazu ein, die Ausstellung „atelier gugging: das atelier ICH“ zu entdecken. Im Zentrum stehen Arbeiten von vier Künstlerinnen und Künstlern aus dem Atelier Gugging: Matthias Brenner, Lia Lydia Silvia, Oliver Kramer und Christian Lehner.

Außerdem ist in der Jubiläumsausstellung ein Kurzfilm von Schülerinnen und Schülern aus Klosterneuburg zu sehen, der unter dem Titel „zwischen Museum Gugging und Klassenzimmer“ im Rahmen des Projekts „20 Jahre Museum Gugging – Erinnerungen erzählen“, gefördert durch Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD) im Programm „culture connected“, entstanden ist. Er vermittelt eine eigenständige, junge Perspektive auf Art Brut, zeitgenössische Kunst und Inklusion.

Am Sonntag, 2. August, von 14 bis 15 Uhr finden die Fokusführungen – „Blicke hinter die Kulissen der Jubiläumsausstellung“ – statt. Das Format widmet sich jeweils einem Kunstwerk, einer Künstlerin, einem Künstler oder einem Thema der Kunst aus Gugging und gibt vertiefende Einblicke in die Ausstellung. Ergänzend dazu laden die Sonntagsführungen „Jubiläum 20 Jahre museum gugging erleben“ an den Terminen 12., 19. und 26. Juli sowie 9., 16., 23. und 30. August, jeweils von 14 bis 15 Uhr, dazu ein, ausgewählte Werke von 20 Gugginger Künstlerinnen und Künstlern kennenzulernen und die Vielfalt der Kunst aus Gugging zu entdecken. Am Sonntag, 2. August, von 15.30 bis 17 Uhr steht die offene Kreativwerkstatt unter dem Titel „abstrakte Figuren und Objekte“ auf dem Programm. Dabei werden aus Recyclingmaterialien Skulpturen gestaltet.

Ein Schwerpunkt liegt im Sommer auf Kinder- und Ferienprogrammen: Die KinderuniKunst „Skulpturenwerkstatt“ findet am Donnerstag, 9. Juli (10–13 Uhr), statt. Am 14. und 15. Juli (jeweils 10–12 Uhr) werden im Workshop KinderuniKunst „Trickfilm“ eigene Kurzfilme mittels Stop-Motion-Technik entwickelt. Von 27. bis 31. Juli, 3. bis 7. August sowie 10. bis 14. August ist das Museum Gugging Teil des VISTA Sommercampus, bei dem Kinder im Rahmen eines mehrtägigen Programms künstlerisch und forschend tätig werden.

Am 19. August (10–13 Uhr) beteiligt sich das Museum Gugging zudem am Ferienspiel Klosterneuburg mit dem Workshop „Wundersames aus Wolle und Stoff“, bei dem individuelle Webrahmen gebaut und textile Kunstwerke gestaltet werden. Den Abschluss bildet die Sommerakademie des Stifts Klosterneuburg und des Museum Gugging von 30. August bis 4. September. Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren erkunden dabei Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart und arbeiten in inspirierenden Räumen an eigenen kreativen Projekten. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter www.museumgugging.at.

Nähere Informationen bei Amadea Horvath, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation, Mobiltelefon +43 664 604 99-943, E-Mail [email protected], [email protected], www.museumgugging.at