Aktuelle Fakten Logistik- und Industriemarkt Wien und Wiener Umland H1/2026

Wien (OTS) -

Das 2. Halbjahr 2025 auf den Punkt gebracht

Gesamtbestand ca. 8,61 Mio. m²

ca. 8,61 Mio. m² Flächenumsatz im 1. Halbjahr 2026 bei 103.971 m²

im 1. Halbjahr 2026 bei 103.971 m² Größte Vermietung für ca.20,22% des Flächenumsatzes verantwortlich

für ca.20,22% des Flächenumsatzes verantwortlich Leerstand Logistik/Industrie: 3,5 Prozent

Im 1. Halbjahr 2026 summierte sich der Flächenumsatz am Logistik- und Industriemarkt Wien und Umgebung auf 103.971 m². (1. Halbjahr 2025: 33 288 m²). Dies bedeutet ein sattes Plaus von 212,34% im Jahresvergleich.

Zu diesem Ergebnis kommt das Vienna Research Forum Logistik/Industrie (VRF-LI) nach der Auswertung der aktuellen Eckdaten. Logistikflächen werden nur vom VRF berücksichtigt, solange sie gewisse Qualitätskriterien wie Hallenhöhe, Rangierfläche und Entfernung von der Autobahn erfüllen.

Mit Ende 2024 wurde die Analyse und Aufnahme der drei Submärkte – „Eisenstadt“, „Wiener Neustadt & Baden“ sowie „St. Pölten“ – vom VRF-LI abgeschlossen. Dadurch vergrößerte sich der Bestand gegenüber Ende 2023 und liegt aktuell bei 8,61 Mio. m².

Der Gesamtflächenumsatz inklusive der vom VRF nicht berücksichtigten Flächen betrug im 1. Halbjahr 2026 107.918 m². (1. Halbjahr 2025: 39.065 m²)

Die höchsten Qualitätsstandards, sogenannte Logistik Klasse A Objekte, erfüllen rd. 52,31% der klassifizierten Flächen, ca. 33,67% sind als Klasse B und 13,69% als Klasse C qualifiziert. Bei den Produktions- und Industrieflächen wurden alle Objekte aufgenommen, die aktuell für diesen Zweck verwendet werden und gewisse Mindestkriterien wie z.B. Hallengröße erfüllen. Der größte Flächenumsatz fand laut VRF-LI mit 21.000 m² im Submarkt Wien Umland Süd statt. Dieser entspricht rund 20,20% des Flächenumsatzes auf dem Logistik- und Industriemarkt im ersten Halbjahr 2026.

Betrachtet man den Flächenumsatz nach dem Anteil an Logistik- bzw. Industrie-flächen, so entfallen 84,24% auf Logistikflächen und 15,76% auf Produktions- und Industrieflächen.

