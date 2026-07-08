Berater-Ranking 2026: CONEO belegt Platz 2 in der Steuerberatung

Wien (OTS) -

Im aktuellen Ranking zählt CONEO damit zu den führenden Steuerberatungsunternehmen Österreichs. Die Platzierung unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, Klient:innen nicht nur in klassischen steuerlichen Fragestellungen zu begleiten, sondern auch bei komplexen Themen wie Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und der optimalen Nutzung steuerlicher Förderinstrumente.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Forschungsprämie, einem zentralen Instrument zur Förderung von Innovation und Entwicklung in Österreich. CONEO begleitet Unternehmen seit vielen Jahren bei der strukturierten und effizienten Nutzung dieser steuerlichen Möglichkeit und verfügt über umfassende Expertise in diesem Bereich.

Mag. Alexandra Stangl erklärt dazu: „Wir bei CONEO sind Experten in den Bereichen Steuerberatung, Unternehmensberatung sowie Wirtschaftsprüfung und begleiten Unternehmen seit über 17 Jahren bei der optimalen Nutzung der Forschungsprämie und verfügen über umfassende Expertise in diesem Bereich. Mit einer steuerlichen Förderung von 14 % der förderfähigen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen ist sie eines der wichtigsten Instrumente zur Stärkung des Innovationsstandorts Österreich.“

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und gilt als eine der umfassendsten Marktanalysen der österreichischen Consulting-Branche. Bewertet werden unter anderem Beratungskompetenz, Umsetzungsstärke, Branchenverständnis und der konkrete Nutzen für Unternehmen.

Die Auszeichnung mit Platz 2 in der Kategorie Steuerberatung bestätigt den erfolgreichen Beratungsansatz von CONEO und unterstreicht die Rolle des Unternehmens als verlässlicher Partner für steuerliche, wirtschaftliche und prüfungsnahe Fragestellungen.