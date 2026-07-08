Master-Studium Psychotherapie der Privatuniversität UMIT TIROL wurde vom Board der AQ Austria positiv beurteilt

Hall in Tirol (OTS) -

Das Board der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) hat in seiner vergangenen Sitzung den Akkreditierungsantrag für das Master-Studium Psychotherapie der Privatuniversität UMIT TIROL positiv beschieden. Grundlage für diese Entscheidung war eine umfassende Prüfung der eingereichten Studienkonzeption durch international ausgewiesene Gutachterinnen und Gutachter. Vor Inkrafttreten der Akkreditierung muss der Bescheid noch durch die zuständige Bundesministerin unterfertigt werden. Die Privatuniversität UMIT TIROL ist damit die erste österreichische Privatuniversität, die ein Psychotherapie-Studium nach dem österreichischen Psychotherapiegesetz 2024 (PThG 2024) anbietet.

Die Rektorin der UMIT TIROL, Priv.-Doz.in Dr.in Margit Raich, freut sich über die positive Entscheidung der AQ Austria „Das Master-Studiums Psychotherapie stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Weiterentwicklung unserer Universität dar. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte im psychotherapeutischen Bereich und stärken den Gesundheitsstandort Tirol nachhaltig“, sagt die Rektorin.

Studium bereitet gezielt auf berufliche Tätigkeit als Psychotherapeut*in vor

Inhaltlich vermittelt das Master-Studium Psychotherapie an der UMIT TIROL in Hall in Tirol eine wissenschaftlich fundierte und praxisnahe Ausbildung gemäß dem österreichischen Psychotherapiegesetz 2024 (PThG 2024). Der Fokus bei der Konzeption des Studiums lag darauf, dieses so zu gestalten, dass es die Studierenden für die anschließende psychotherapeutische Fachausbildung bis hin zur psychotherapeutischen Approbation qualifiziert. Damit wird sichergestellt, dass die Studierenden gezielt auf eine berufliche Tätigkeit als Psychotherapeut*in in eigener Praxis oder in Einrichtungen der Psychiatrie, Psychosomatik, Rehabilitation, Jugend-, Behinderten- und Suchthilfe oder in der Paar- und Familienberatung vorbereitet werden.

Flexible Organisation ermöglicht geringfügige Beschäftigung und Praktika

Das viersemestrige Vollzeitstudium umfasst 120 ECTS-Credits und kombiniert Kleingruppenübungen, Vorlesungen, Seminare, Selbsterfahrung, Supervision, klinische Praktika und eine empirische Masterarbeit. Das Studium ist so organisiert, dass geringfügige Beschäftigung oder Praktika neben dem Studium möglich sind. Abgeschlossen wird das Studium mit dem akademischen Grad Master of Science in Psychotherapie (MSc.).

Informationen zum Studium

Interessierte können sich unter www.umit-tirol.at/master-psychotherapie über das Studienprogramm informieren.

Online Infonachmittag der Privatuniversität UMIT TIROL

Am Donnerstag, den 30. Juli 2026, informiert die Privatuniversität UMIT TIROL ab 18.00 Uhr im Rahmen eines virtuellen Infonachmittages über die universitären Bachelor-, Master-Studien und Universitätslehrgänge der Universität.

Datum: 30.07.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Online

URL: https://www.umit-tirol.at/service