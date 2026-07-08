Ausbildung für rund 100 Leiterinnen im Elementarpädagogik-Bereich abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Rund 100 neue Leiterinnen aus den NÖ Landeskindergärten haben ihre Leitungsausbildung erfolgreich abgeschlossen und ihre Abschlussurkunden erhalten. Im Rahmen der Ausbildung wurden den Teilnehmerinnen umfassende Kenntnisse zu den rechtlichen Grundlagen im Elementarbildungsbereich – insbesondere zum Kindergartengesetz – zu den Zuständigkeiten im Kindergartenwesen, zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität, zu Kommunikation und Konfliktbegleitung, Bildungskooperationen, digitalem Arbeiten im Kindergarten sowie zum Kinderschutz vermittelt. „Mit der ,NÖ Betreuungsoffensive‘ haben wir die größte familienpolitische Initiative in der Geschichte des Landes Niederösterreich gestartet. Neben dem baulichen Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen ist bestens ausgebildetes Personal der zweite wichtige Baustein für das Gelingen dieses ambitionierten Projektes. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Leitungsausbildung verfügen unsere neuen Leiterinnen über ein fundiertes Rüstzeug für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit und können ihre Aufgaben mit Kompetenz und Sicherheit wahrnehmen“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Ergänzend zu den Präsenzmodulen stehen den Absolventinnen auch weiterhin Erklär- und Lehrvideos zur Verfügung. Diese dienen als praxisnahe Unterstützung im Berufsalltag und bieten auch nach Abschluss der Ausbildung eine wertvolle Orientierung. „Im Herbst 2022 erfolgte der Startschuss für die NÖ Kinderbetreuungsoffensive, zentrale Maßnahmen sind: Vormittag gratis, Nachmittag leistbar und ein bedarfsgerechtes Angebot in Wohnortnähe. Seit dem Start der ,NÖ Betreuungsoffensive‘ ist bereits für über 600 Gruppen der erhöhte Fördersatz von 48,8 Prozent beschlossen worden. Auch die Zahlen der Kindertagesheimstatistik 2024/25 zeigen deutlich, dass wir mit unserer ,NÖ Betreuungsoffensive‘ gemeinsam mit den Gemeinden auf dem richtigen Weg sind: 3.592 Kindergartengruppen und 59.019 Kinder in Niederösterreichs Kindergärten bedeuten einen neuen Höchststand. Umso wichtiger ist es, dass unsere Leiterinnen bestens auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet sind. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung haben sie das notwendige Wissen und die erforderlichen Kompetenzen erworben, um ihre Teams zu führen und die pädagogische Qualität in den Kindergärten nachhaltig weiterzuentwickeln“, so Teschl-Hofmeister.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]