Österreich und Serbien bauen den elektronischen Datenaustausch in der Sozialversicherung aus

Wien (OTS) -

Seit 2022 besteht zwischen Österreich und Serbien ein Abkommen zum elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten, kurz EDAS (Elektronischer Datenaustausch mit Serbien) genannt. Seither arbeiten beide Seiten intensiv daran, den vollelektronischen Austausch schrittweise zu implementieren und damit für die Versicherten in beiden Ländern Erleichterungen zu erzielen. Der Startschuss zum elektronischen Datenaustausch erfolgte bereits im September 2024. Seit damals wurde 2.334 Mitteilungen über Entsendungen elektronisch ausgetauscht.

Im Mai 2026 folgte ein weitere Ausbauschritt, seither profitieren Versicherte von neuen digitalen Prozessen: Anspruchsbescheinigungen für Personen, die in einen Vertragsstaat krankenversichert sind und im anderen wohnen, werden nun elektronisch zwischen den zuständigen Sozialversicherungsträgern ausgetauscht. Dadurch verkürzen sich nicht nur die Verfahrenszeiten, sondern auch die Qualität der Dokumente wird verbessert und der Zugang zu Gesundheitsleistungen wesentlich erleichtert. Seit 1. Mai wurden bereits 379 Krankenversicherungsnachweise elektronisch ausgetauscht.

Nun hat sich der Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV) mit seinem serbischen Gegenüber auf einen verbindlichen Fahrplan zur Umsetzung des Projekts geeinigt: mit Ende 2027 wird der Austausch von Sozialversicherungsdaten zwischen Österreich und Serbien weiter digitalisiert und ausschließlich elektronisch erfolgen. In den nächsten eineinhalb Jahren werden auch die Pensionsverfahren in den elektronischen Austausch aufgenommen. Für die Berechnung der Pension benötiget Versicherungszeiten aus beiden Staaten können dann viel schneller und sicherer ausgetauscht werden, wodurch sich die Pensionsverfahren verkürzen werden. Ebenfalls noch umgesetzt wird das Verfahren zur Ausnahmevereinbarung zwischen dem österreichischen und serbischen Sozialministerium.

„Innerhalb der EU, im EWR-Raum und mit der Schweiz ist der Datenaustausch bereits volldigitalisiert. Mit Serbien erfolgt der Austausch vieler Prozesse und Unterlagen nach wie vor analog, wenngleich sich seit 2022 bereits viel getan hat. Mit der Umsetzung von EDAS und unseren nächsten Schritten in Richtung vollelektronischer Austausch von Sozialversicherungsdaten setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und moderne internationale Zusammenarbeit“, so Alexander Burz, stellvertretender Büroleiter des Dachverbands der Sozialversicherungsträger.