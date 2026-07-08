Voller Geschmack, echte Erfrischung: Privatbrauerei Hirt präsentiert ihre neue Bierspezialität „Hirter Hello“

Hirt /Kärnten (OTS) -

Das neue Hirter Hello leuchtet hell und goldglänzend im Glas und überzeugt durch einen vollmundigen Körper. „ Gebraut mit klarem Wasser aus unseren hauseigenen Quellen, sorgen zwei Malzsorten – Pilsner und Münchner – für eine ausgewogene Balance “, erklärt Geschäftsführer und Braumeister Raimund Linzer. „ Zusätzlich verleiht ein Naturhopfen dem Bier eine feine Bittere. Es ist harmonisch mild, sehr süffig und zeigt: Wahre Stärke liegt auch in der Leichtigkeit. Die perfekte Bierspezialität für bewussten Genuss ohne Kompromisse beim Geschmack .“

Zeitgemäßer Biergenuss für Freizeit und Events

Ganz im Sinne des Markenclaims „Die Zeit nehm ich mir“ lädt das feine Helle zum längeren Verweilen ein. Mit seiner hohen Drinkability und Spritzigkeit passt es ideal zu verschiedensten Alltagsmomenten wie dem Lunch, dem After-Work-Treffen und als belebende Erfrischung nach dem Sport. So wird das „Hirter Hello“ bei großen regionalen Highlights wie den Semtainment Konzerten auf der Schlosswiese Moosburg, dem WM Public Viewing in Klagenfurt, sowie beim Wörthersee Marathon für die passende Erfrischung sorgen.

Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt, unterstreicht das große Potenzial am Biermarkt: „ Mit dem Hirter Hello schaffen wir eine exklusive Sortimentserweiterung im Fass. Ein charaktervolles Helles mit nur 3,8 % vol. Alkohol ist in dieser Form einzigartig. Damit bieten wir unseren Partnern in der Gastronomie eine absolute Besonderheit, die zusätzliche Absatzchancen ermöglicht und perfekt den aktuellen Zeitgeist trifft .“ Neben der Gastronomie erobert das Hirter Hello zukünftig auch den Handel und zieht exklusiv in die Regale von Billa, Billa Plus und Adeg ein.

Ab sofort erhältlich

Erhältlich ist die neue Bierspezialität ab sofort in der Hirter Bierathek, der Hirter Genusstheke, im Hirter Online Shop, im Hirter Braukeller sowie in ausgewählten Gastronomiebetrieben und lädt alle Gäste dazu ein, die neue Erfrischung zu genießen. Ab Juli 2026 folgt der Verkaufsstart im nationalen Handel im praktischen 6er-Träger (0,5-Liter-Flaschen).