Kaufmann Jürgen Albrecht wechselt zu ADEG: Märkte sollen ab 1. Jänner 2027 als ADEG-Märkte geführt werden

Wiener Neudorf (OTS) -

Der bisherige Vorarlberger SPAR Kaufmann Jürgen Albrecht setzt künftig auf das ADEG Kaufleute-Modell: Seine beiden Märkte in Feldkirch-Tisis und Schwarzach sollen ab 1. Jänner 2027 als ADEG Märkte geführt werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet. Die künftige Zusammenarbeit steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung und Freigabe durch die Amtsparteien (Bundeswettbewerbsbehörde und Bundeskartellanwalt).

Die geplante Zusammenarbeit soll die Grundlage dafür schaffen, die Märkte gemeinsam und langfristig weiterzuentwickeln – mit noch stärkerem Fokus auf Regionalität, persönlichem Service, hochwertigen Sortimenten und dem Rückhalt eines starken Partners im Hintergrund.

Albrecht zählt zu den profilierten Kaufleuten Vorarlbergs. Der Standort Feldkirch-Tisis steht seit rund 100 Jahren im Familienbesitz und wird heute als „Wohlfühlmarkt“ mit starkem Fokus auf Genuss, Frische und regionale Vielfalt geführt. Auf über 800 m² Verkaufsfläche beschäftigt der Markt rund 50 Mitarbeiter:innen. In Schwarzach führt Albrecht einen klassischen Nahversorger mit rund 410 m² Verkaufsfläche und 25 Mitarbeiter:innen.

Die besondere Handschrift des Kaufmanns zeigt sich in beiden Märkten: von täglich frisch zubereiteten Mittagsmenüs und einem eigenen Bistro über die Belieferung durch sieben regionale Bäcker bis hin zu einer breiten Auswahl an Bio-, glutenfreien, veganen und vegetarischen Produkten. Mehr als 300 Kleinstmanufakturen erhalten bei Albrecht eine Verkaufs- und Präsentationsbühne. Zudem umfasst das Angebot mehr als 2.000 Bio-Produkte. Damit steht Albrecht für eine Form von Nahversorgung, die weit über die klassische Einkaufserfahrung hinausgeht.



Kaufmann Jürgen Albrecht: „Ich bin mit Leib und Seele Kaufmann. Für mich sind Lebensmittel im wahrsten Sinne Mittel zum Leben. Darum wollen wir Einkaufen nicht nur praktisch, sondern vor allem genussvoll, wertvoll und sinnvoll machen. Unsere Märkte haben ihre eigene Seele: in Feldkirch genauso wie in Schwarzach. Mit ADEG sehe ich die Chance, diese Handschrift zu bewahren und gleichzeitig weiterzuentwickeln – für unsere Kundinnen und Kunden, unser Team und die ganze Region.“



Brian Beck, Vorstand BILLA Großhandel und Kaufleute: „Dass sich ein gestandener, über die Landesgrenzen hinaus bekannter Kaufmann wie Jürgen Albrecht für ADEG entscheidet, zeigt, wie attraktiv unser Kaufleute-Modell für österreichische Unternehmer:innen ist. Wir verbinden größtmögliche unternehmerische Freiheit vor Ort mit einer starken regionalen Verankerung und dem Rückhalt eines leistungsfähigen Handels- und Großhandelsnetzwerks. Genau diese Kombination schafft die Grundlage dafür, dass Kaufleute ihr Geschäft eigenständig, erfolgreich und langfristig weiterentwickeln können.“



Florian Klein, Geschäftsführer ADEG: „Für ADEG ist die geplante Zusammenarbeit mit Jürgen Albrecht ein starkes Signal. Er passt mit seiner Kaufleute-Tradition, seiner regionalen Verwurzelung und seinem hohen Qualitätsanspruch ideal zu ADEG. Genau solche Persönlichkeiten prägen unser Netzwerk – sie stehen für echte Nähe zu den Menschen, individuelle Märkte und gelebtes Unternehmertum vor Ort.“



Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG: „Die Zukunft des Handels liegt in der Verbindung von unternehmerischer Freiheit und der Stärke eines starken Partners im Hintergrund. Mit unseren Kaufleute-Modellen schaffen wir genau diesen Rahmen – und machen es für selbstständige Unternehmer:innen attraktiv, ihre Märkte nachhaltig weiterzuentwickeln. Der geplante Schritt von Jürgen Albrecht unterstreicht diese strategische Ausrichtung.“

Kaufleute-Tradition trifft auf regionale Nahversorgung

ADEG steht seit über 130 Jahren für selbstständiges Unternehmertum, regionale Verantwortung und gelebte Kund:innennähe. Getragen wird die Nahversorger-Marke von selbstständigen Kaufleuten, die ihre Märkte eigenständig führen, ihr Sortiment individuell auf ihre Region abstimmen und tief in ihren Gemeinden verwurzelt sind.

Gerade für erfahrene Unternehmer:innen wie Jürgen Albrecht bietet ADEG den passenden Rahmen, um Märkte eigenständig weiterzuentwickeln und gleichzeitig von den Vorteilen eines starken Netzwerks zu profitieren. Dazu zählen unter anderem professionelle Unterstützung in Sortiment, Logistik und Marketing sowie attraktive Eigenmarken der REWE Group – von preisbewussten Produkten bis hin zu hochwertigen Bio- und Spezialsortimenten.

Die geplante Zusammenarbeit ist damit nicht nur ein Zeichen für gelebte Kaufleute-Tradition, sondern auch ein klares Signal für die Attraktivität des ADEG Modells: selbstständiges Unternehmertum vor Ort, kombiniert mit der Stärke eines leistungsfähigen Handels- und Großhandelsnetzwerks.

Zwei starke Standorte in Feldkirch und Schwarzach

Der Markt in Feldkirch-Tisis ist seit rund einem Jahrhundert im Familienbesitz. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1926 zurück, als Albrechts Urgroßmutter Isabella Müller einen kleinen Laden eröffnete. Heute steht der Standort für eine breite Sortimentsvielfalt, Frischekompetenz und besondere Serviceangebote – darunter ein eigenes Bistro, täglich frische Mittagsmenüs, ein Online-Vorbestellsystem für Canapés und Platten sowie eine großzügige Infrastruktur mit Kundentiefgarage, Lift und Kunden-WC.

Auch der Standort Schwarzach ist eng mit der Familiengeschichte verbunden. Ausgehend von einem Sennerei-Laden und der Tätigkeit als Marktfahrer entwickelte sich über die Jahrzehnte ein klassischer Nahversorger für die Region. Für Albrecht ist der Markt ein Standort „mit Seele“: Seit vielen Jahren prägt ein eingespieltes Team den Betrieb, darunter langjährige Mitarbeiter:innen und eine Lehrlingsausbildung vor Ort.

Beide Betriebe wurden vom Land Vorarlberg mehrfach als familienfreundliche Betriebe ausgezeichnet. Damit unterstreicht Albrecht nicht nur seine Rolle als Nahversorger, sondern auch seine Verantwortung als regionaler Arbeitgeber.

Mit den beiden Standorten in Feldkirch-Tisis und Schwarzach soll die Nahversorgung in der Region langfristig gesichert und gezielt weiterentwickelt werden. ADEG leistet damit einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, sichert Arbeitsplätze und stärkt die Versorgung vor Ort. In Vorarlberg ist ADEG aktuell mit insgesamt 24 Märkten vertreten.

Bis zum Abschluss der Prüfung durch die Amtsparteien bleiben beide Märkte unverändert im bisherigen Betrieb. Die operative Umstellung auf ADEG ist – vorbehaltlich der behördlichen Freigabe – mit 1. Jänner 2027 vorgesehen.