Start der gemeinsamen Qualitätsmarke für Abwassertechnik zwischen GWT und ÖVGW

Wien (OTS) -

Die Gütegemeinschaft Wassertechnik (GWT) und die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) bündeln künftig ihre Kräfte: Die beiden Organisationen schaffen mit ihrer neuen Kooperation die die gemeinsame Entwicklung und Vergabe der „ÖVGW/GWT-Qualitätsmarke Abwasser“.

Die Partnerschaft ist ein starkes Signal für die österreichische Siedlungswasserwirtschaft. Sie verbindet die langjährige Praxiserfahrung der GWT in der Abwassertechnik mit der anerkannten Regelwerks- und Zertifizierungskompetenz der ÖVGW. Ziel ist ein gemeinsames Qualitätssystem, das durch einheitliche Qualitätsstandards geprüfte Verlässlichkeit, technische Orientierung und mehr Sicherheit für Betreiber, Planer und fertigende Unternehmen bietet.

„Mit dieser Kooperation setzen GWT und ÖVGW ein klares Zeichen für Qualität, Vertrauen und technische Kompetenz in der österreichischen Siedlungswasserwirtschaft“, betont Vorstandsvorsitzender der GWT Dipl. Ing. Reinhard Nowotny. „Die neue ÖVGW/GWT-Qualitätsmarke Abwasser schafft Orientierung für Betreiber, Planer und Hersteller und stärkt zugleich den Wirtschaftsstandort Österreich als Anbieter hochwertiger Lösungen in der Abwassertechnik.“

Auch die ÖVGW sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt:

„Die ÖVGW-Qualitätsmarke steht seit Jahrzehnten für geprüfte Qualität im Gas- und Wasserfach. Gemeinsam mit der GWT erweitern wir dieses bewährte Qualitätsverständnis nun gezielt auf die Abwassertechnik.“ – Dipl. Ing. (FH) Alexander Schwanzer, Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle.

Über die GWT

Die Gütegemeinschaft Wassertechnik (GWT) ist seit 1976 Partner der Abwassertechnik. Sie setzt sich für die Qualität eingesetzter Produkte sowie für die Zuverlässigkeit und Effizienz von Abwasseranlagen ein. Die GWT ist beim Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) der Wirtschaftskammer Österreich angesiedelt.

Über die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die zentrale Organisation für Österreichs Gas- und Wasserwirtschaft. Sie erstellt technische Regelwerke, zertifiziert Produkte, Personen und Unternehmen und steht mit ihrer Qualitätsmarke für geprüfte Qualität und hohe technische Anforderungen.

Rückfragehinweis:

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Mag. iur. DI Dr.techn. Dr.rer.nat Christoph Slouka, BSc

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Dipl. Ing (Fh) Ing. Alexander Schwanzer