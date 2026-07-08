Sommer-Wellness mit der Familie

Villach (OTS) -

Planschen in der Wasserwelt, Reiten, Wandern und im Sand spielen: Wir wissen, wo der Sommer für Familien garantiert ein Erlebnis und gleichzeitig erholsam wird. In den folgenden Wellnessoasen bekommen Kinder Programm geboten und Eltern können zur Ruhe kommen.

Das Besondere an den Familienhotels, die wir Ihnen gleich vorstellen: Sie sind alle Leading Spa Resorts. Das bedeutet, sie erfüllen mindestens 4-Sterne-Superior-Niveau und verstehen Wellness, Kulinarik und Service als ganzheitliches Wohlfühlkonzept. Leading Spa Resorts sind auf Tiefenentspannung spezialisiert und bieten Ihnen kompromisslose Qualität in alpinen Rückzugsorten und mediterranen Hideaways. Wellness auf Leading-Niveau.

Familienauszeit im Strandhotel Fischland an der Ostsee

Das Strandhotel Fischland hat ein Sommer-Special für Ihre Familienzeit am Strand geschnürt: Entdecken Sie die „Fischland Familienzeit" mit drei verschiedenen Familien-angeboten: „Fischland Family Fun“, „Meer.Zeit“ und „Fischland Kurztrip Fewo“. Sie wohnen im stilvollen Hotel oder in einem der Familienapartments im Küstenwald – jeweils mit Zugang zur 4.500 qm großen Fischland Spa- und Sportwelt. Es gibt zudem einen Spielplatz in den Dünen, ein Spielzimmer in der Fischland Sportwelt, einen Tennisplatz, ein Schwimmbad und Kinderbetreuungsangebote auf Anfrage. Sie können gemeinsam Tennis an den Dünen spielen, den Golfschläger schwingen oder am Strand entlang reiten.



Dank der Kinderbetreuung können Eltern zwischendurch auch mal die Zeit zu zweit genießen. Und gleich vor der Türe warten noch mehr Erlebnisse – ob bei Strandspaziergängen, Tierbeobachtungen oder Fahrradausflügen. Die Mischung aus Erlebnis und Erholung ist eine ganz besondere Entspannung für die Familie.

Sommertraum im Romantischen Winkel in Niedersachsen

Genießen Sie im Romantischen Winkel – RoLigio® & Wellness Resort eine Familienauszeit mit Voll-Verwöhnpension und mit Zugang zum 3.800 qm großen RoLigio® SPA mit Innen- und Außenpools. Das eigens entwickelte Wellness- und Lebenskonzept RoLigio® ist wohltuend für Körper, Geist und Seele. Sie werden schon bei Ihrer Ankunft mit einem Erfrischungsdrink begrüßt und dürfen sich im Laufe Ihrer Familienauszeit auf eine Ganzkörpermassage, einen Cocktail an der Poolside Bar und viele kleine Überraschungen freuen.



Auf die Kinder warten ein eigenes Frühstücksbuffet, Kinderprogramme im Kids & Teens Club, die Badewelt und spezielle Kindergerichte. In der großzügigen Wellness-Landschaft gibt es eine Außenpoolanlage, eine Kuschel-Lounge und eine Badelandschaft mit vier Pools, Saunawelt und verschiedenen Ruheräumen. Die Wohlfühlauszeit „RoWi's Sommertraum“ mit drei Übernachtungen ist ab Ꞓ 855,- / Person buchbar. Kinder bis vier Jahre übernachten um Ꞓ 25,- / Nacht, Kinder zwischen fünf und 14 Jahren um Ꞓ 75,- / pro Nacht.

Familien-Hitwochen im STOCK resort in Tirol

Im STOCK resort im Zillertal in Tirol dreht sich der Sommer um glückliche Kinder und entspannte Eltern. Während der „STOCK's Familien-Hitwochen“ verbringen Sie vier Nächte im Spa-Resort mit Aqua Fun Park, Kids- und Teenie-Action, Naturerlebnissen und Spa-Momenten. Zwischen Abenteuer, Kuschelzeit und STOCK Kulinarik entsteht viel Raum für kostbare Familienzeit – Eltern können entspannen, Kinder werden mit einem spannenden Kinder- und Jugendprogramm unterhalten.



Das Zillertal ist wie geschaffen für gemeinsame Sportaktivitäten, aber das eigentliche Highlight ist das Resort selbst. Im Aqua Fun Park gibt es eine 70 Meter lange Reifenrutsche mit Zeitmessung und ein eigenes Jugend- und Kinderbecken. Im Saunabereich dürfen Kinder mit in die Familiensauna mit Kräuterdampfbad, finnischer Sauna und Whirlpool. Und damit es auch abends spannend bleibt, stehen Billard, Tischtennis, alkoholfreie Cocktailkurse, Modeschauen und Spieleabende in der Player's Lounge auf dem Programm. Buchbar sind die Familien-Hitwochen mit vier Nächten ab Ꞓ 1.456,- / Person. Ab vier Übernachtungen urlaubt ein Kind bis elf Jahre kostenlos im Zimmer von zwei erwachsenen Vollzahlern.

Ein Erlebnis in der Ferienwelt Kesselgrub in Salzburg

Zeit für die Familie wird in der Ferienwelt Kesselgrub ganz großgeschrieben. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Ferienwelt als vielfältigstes Familienparadies in Altenmarkt-Zauchensee gilt: Es gibt einen Wasserspielpark mit Röhrenrutsche und Trio-Slide, den Kesselino-Kinderclub mit 70 h Kinderbetreuung von ausgebildeten Betreuerinnen, eine Mini-Bowling-Bahn im Jugendraum sowie einen Pony-Bauernhof für Reitabenteuer. Mit unserer „Sommeraktion“ wird Ihre Auszeit noch entspannter: Sichern Sie sich 25% Rabatt und genießen Sie erholsame Sommertage mit Naturbadesee, Wasserwelt und frischer Bergluft – perfekt für eine spontane Auszeit mit der ganzen Familie.



Die Sommeraktion können Sie in den verschiedensten Welten genießen: in der Wasserwelt, in der Kinderwelt, in der Tierwelt, in der Aktivwelt oder in der Wellness- und Genusswelt. Sie werden mit der All-inclusive-Genusspension verwöhnt und können dank kostenloser Gästecard jederzeit zu Abenteuern in der Natur aufbrechen. Wenn die Erwachsenen zwischendurch eine Pause brauchen, steht das Adults Only Panorama-Mountain-Spa mit heilender Salzgrotte, Soledampfbad, Snowroom und Whirlpool bereit. Braucht es noch mehr Highlights? Die werden Sie in der Ferienwelt Kesselgrub bestimmt finden.

Bergsommer für die ganze Familie in der HOCHKÖNIGIN im Salzburger Land

Die HOCHKÖNIGIN Mountain Resort in Maria Alm verbindet aktive Urlaubstage in den Bergen mit entspannten Wellnessmomenten für Groß und Klein. Beim Arrangement „Familien Bergsommer am Hochkönig“ entdecken Familien die schönsten Seiten der Region – inklusive Reiten bei Paula oder einer Fahrt auf der Gokartbahn. Direkt vor der Hoteltür beginnen zahlreiche Wanderwege und Ausflugsziele, die mit der inkludierten HochkönigCard samt kostenloser Bergbahnnutzung bequem erreichbar sind.



Während sich die Kinder auf abwechslungsreiche Stunden in der FUN ARENA und am Outdoor-Spielplatz freuen, genießen Familien gemeinsame Wellnessmomente im FAMILY SPA mit Indoorpool, Kindersauna und familienfreundlichen Ruhezonen sowie im QUEEN SPA mit dem 17 Meter langen Infinitypool, Whirlpool und großzügigen Ruhebereichen. Wer sich zwischendurch eine Auszeit nur für Erwachsene wünscht, findet im TIARA SPA Adults Only einen exklusiven Rückzugsort mit Panorama und entspannter Atmosphäre.



Kulinarisch begleitet die HOCHKÖNIGIN den Urlaubstag vom abwechslungsreichen Frühstück mit Live-Cooking über den QUEEN Snack am Nachmittag bis zum mehrgängigen Feinschmeckermenü am Abend. Ergänzt wird das Angebot durch ein abwechslungsreiches Aktivprogramm für Erwachsene und Kinder. Der Familien Bergsommer am Hochkönig ist ab fünf Nächten ab Ꞓ 1.226,- / Person buchbar.

Sommerferien im Scheiblhofer THE RESORT im Burgenland

Das Scheiblhofer THE RESORT ist die perfekte Synthese aus Genuss und Wellness. Gegründet wurde es vom renommierten Winzer Erich Scheiblhofer – Weinliebhaber ahnen bereits, was das bedeutet. Im Restaurant INFINITY erleben Sie ganz großen Genuss aus vorwiegend burgenländischen Produkten. Begleitet wird Ihr Dinner von einer hervorragenden Weinauswahl aus der begehbaren Erlebnis-Vinothek. Außerdem kann Ihre Familie im 4.000 qm großen Spa zur Ruhe kommen.



Während der Sommerferien ist der Urlaub im Scheiblhofer THE RESORT für Kinder bis zum 10. Geburtstag kostenlos. Ab zwei Nächten gilt das „KIDS4FREE“-Special mit Frühstücksbuffet, 6-Gang-Gourmet-Menü und unvergesslichen Erlebnissen in der Indoor Youngstar Area und der Youngstar Waterworld. Es gibt innen und außen einen Kids- und Baby-Pool, eine Wasserspielewelt und eine Trio-Slide-Rutsche zum Austoben. In der Youngstar Area können die jungen Gäste verschiedenste Spiele wie Air Hockey und Tischfußball ausprobieren und sich beim Klettern austoben. Bei einem Aufenthalt ab 3 Nächten profitieren Gäste von 20% Ermäßigung. Der Gesamtpreis beträgt somit ab 917,60 Ꞓ im Superior Room Big John für 2 Personen.



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