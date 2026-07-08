66,7 Millionen Euro Investitionspaket freigegeben – Lebensmittelwirtschaft und Landwirtschaft investieren kräftig

St. Pölten (OTS) -

„Wer investiert, setzt auf die Zukunft. Daher sind die Investitionen in der Höhe von 66,7 Millionen Euro ein kräftiges Zeichen der Wirtschaft, der Lebensmittelproduktion und der Landwirtschaft. Für die regionale Wertschöpfung, für die Arbeitsplätze und für die Bäuerinnen und Bauern. Investitionen wie diese bringen unser Land an die Spitze, daher unterstützen wir sie auch“, gibt Landesvize Stephan Pernkopf ein Investitionspaket mit 15 Projekten bekannt. Auf seinen Antrag hin wurden von der Landesregierung mehrere große Investitionen von lebensmittelproduzierenden oder -verarbeitenden Unternehmen finanziell unterstützt und angestoßen.

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, betont bei einem gemeinsamen Betriebsbesuch bei der Berglandmilch in Aschbach-Markt: „Solche Investitionen wirken weit über den einzelnen Betrieb hinaus. Sie stärken nicht nur die Unternehmen, die ihre Standorte weiterentwickeln, Innovationen vorantreiben und in die Zukunft investieren, sondern bringen auch vielen weiteren Betrieben unterschiedlicher Branchen und Größen Aufträge. So entstehen zusätzliche Wertschöpfung, Beschäftigung und neue wirtschaftliche Impulse. Genau diese regionalen Wirtschaftskreisläufe machen unseren Standort stark und sichern Arbeitsplätze in Niederösterreich.“

Zwei Beispiele aus der Milch- und Käseproduktion sind die Berglandmilch und die NÖM AG. Die Berglandmilch baut ihre Topfen- und Frischkäseproduktion in Aschbach in Niederösterreich aus. Durch neue Produktionslinien können 15.000 Tonnen Topfen und 7.000 Frischkäse pro Jahr erzeugt und auch das Produktsortiment erweitert werden. Dank neuer Abfülltechnologien werden neue Verpackungsgrößen möglich, auch die Qualitäts- und Hygienebedingungen werden weiter gesteigert. „Wir sehen, dass Topfen und Frischkäse stark wachsende Segmente sind. Vor allem bei jungen Konsumentinnen und Konsumenten gewinnen diese Produkte kontinuierlich an Bedeutung. Deshalb investieren wir als Berglandmilch gezielt in diesen Bereich und entwickeln unser Sortiment laufend weiter.“, so Berglandmilch Geschäftsführer Josef Braunshofer.

Auch Investitionen der NÖM in Baden werden unterstützt, um den Ausbau ihres Standorts voranzutreiben, mit neuem Hochregallager, Versandgebäude, moderne Kühltechnik etc. Damit können die Lagerkapazitäten erweitert und unnötiger Logistikaufwand mit tausenden LKW-Fahrten eingespart werden.

Weitere große Investitionsprojekte dienen etwa der Herstellung von Traubenkernölen und Tofuprodukten, der Errichtung und Erweiterung von Getreideübernahmen samt Biozertifizierung, der Qualitätssicherung sowie der Reinigung und Gesunderhaltung von Getreide und Ölsaaten. Auch die Modernisierung von Betriebsgebäuden und eine verbesserte Kühlung und Trocknung von Gemüse und Ackerfrüchten stehen im Fokus der Projekte. Weiters sind der Aus- und Aufbau von Verpackungslinien, die bessere Fleisch-Tiefkühlung samt CO2-Einsparung sowie bessere Tierwohlbedingungen Ziele des Investitionspaket. Insgesamt werden durch diese 15 Projekte 66,7 Millionen Euro in allen vier Landesvierteln investiert. Die Unterstützung durch EU, Bund und Land betragen insgesamt rund 8,2 Millionen Euro.

Pernkopf: „Wirtschaft und Landwirtschaft gehören zusammen und werden durch diese Projekte gleichsam gestärkt werden. Denn wenn die lebensmittelverarbeitenden Unternehmen ausbauen, dann bauen sie auf die Qualität der angelieferten Produkte der heimischen Bäuerinnen und Bauern.“

Für weitere Rückfragen: DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, T: +43 2742 9005 – 12704, M: +43 676 812 15283, E: [email protected]