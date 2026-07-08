RegioStrom startet digitale Strombörse: Das „Trivago der Energiewirtschaft“

Kematen an der Krems (OTS) -

Mit einer innovativen Plattform bringt RegioStrom Unternehmen mit überschüssigem Photovoltaik-Strom direkt mit Abnehmern zusammen. Die Plattform ist somit für Erzeuger und Verbraucher gleichermaßen interessant.

Gemeinsam mit den Technologiepartnern @QMedia IT und enixi entsteht eine digitale Strombörse für Industrie, Handel, Gewerbe, Gemeinden und bestehenden Energiegemeinschaften.

RegioStrom baut sein Netzwerk konsequent aus und setzt gemeinsam mit den Partnerunternehmen @QMedia IT und enixi auf eine zukunftsweisende Kombination aus Energiekompetenz, Digitalisierung und intelligenter Datenverarbeitung.

Über die Plattform www.regiostrom.at können Unternehmen ihre überschüssige Energie einfach und transparent anbieten. Anbieter legen ihre eigenen Konditionen fest, während interessierte Unternehmen den Strom direkt vom Anbieter beziehen können. Die monatliche Abrechnung erfolgt automatisiert zwischen Anbieter und Abnehmer – einfach, transparent und ohne unnötige Zwischenhändler.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen Geschäftsführer Uwe Kroiss (Umweltunternehmensberatung.at), sowie die Technologiepartner Christoph Fischer (@QMedia IT) und Matthias Nadrag (enixi).

„Unser Anspruch ist es, die Energiewirtschaft so einfach und transparent zu machen wie bekannte Vergleichsplattformen den Reisemarkt.

RegioStrom soll „Das Portal der Energiewirtschaft“ werden – eine zentrale Plattform, auf der Unternehmen die passende regionale Energielösung finden und überschüssige Energie unkompliziert vermarkten können.“

- Uwe Kroiss, Geschäftsführer Umweltunternehmensberatung UUB GmbH

Mit der technischen Expertise von @QMedia IT entstehen moderne, benutzerfreundliche Anwendungen, die den gesamten Vermittlungs- und Abrechnungsprozess digital abbilden.

enixi ergänzt die Kooperation mit innovativen Technologien zur intelligenten Datenverarbeitung und Automatisierung der Energieflüsse. Alle beteiligten Unternehmen sind bereits seit Jahren in diesem Bereich tätig. Uwe Kroiss, als Pionier seit 1997.

„Die Digitalisierung entscheidet darüber, wie einfach Unternehmen künftig saubere Energie handeln und verwalten können. Gemeinsam schaffen wir Lösungen, die komplexe Prozesse verständlich, effizient, nachhaltig und wirtschaftlich machen.“

- Christoph Fischer, @QMedia IT

Matthias Nadrag sieht großes Potenzial in der Kooperation:

„Daten sind der Schlüssel für eine moderne und nachhaltige Energiewirtschaft. Unsere Technologien ermöglichen es, Energieflüsse intelligent zu steuern und Angebot sowie Nachfrage optimal zusammenzubringen.“

- Matthias Nadrag, enixi

RegioStrom entwickelt digitale Lösungen, für die regionale Energieversorgung und den Handel mit erneuerbarer Energie.

www.regiostrom.at