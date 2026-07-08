Einladung: Presspoint mit Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zum

PRESSPOINT mit Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker

zur Vorstellung des neuen Generalsekretärs der Volkspartei.

HEUTE, 8. Juli um 13:00 Uhr

Ort: Die Volkspartei (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)

Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen unter 01/401 26-100 oder [email protected] notwendig. Wir ersuchen Sie außerdem, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.