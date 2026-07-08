Austrian Development Agency veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Wien (OTS) -

Millionen Menschen profitierten im vergangenen Jahr von 446 Projekten, die Österreichs Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in den Bereichen Wasser, Ernährungssicherheit sowie Geschlechtergleichstellung in Ländern des Globalen Südens förderte. Allein in der Ukraine erreichte sie 120.000 Menschen. Auch Umwelt- und Klimaschutz trieb die Austrian Development Agency gemeinsam mit ihren Partnern voran.



Die Austrian Development Agency (ADA) hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht bietet einen umfassenden Rückblick auf ein Jahr, in dem internationale Zusammenarbeit angesichts wachsender globaler Herausforderungen weiter an Bedeutung gewonnen hat – und gleichzeitig in Österreich und darüber hinaus mit einer überaus angespannten budgetären Situation konfrontiert war. Der Bericht erscheint erstmals als interaktives Online-Format als integraler Bestandteil der neu gelaunchten ADA-Website.

Aufzeigen, welche Wirkung Österreichs Beitrag schafft

"Mit unserem digitalen Geschäftsbericht und der überarbeiteten Website schaffen wir einen zeitgemäßen Zugang zu unserer Arbeit und zeigen noch transparenter, wofür wir öffentliche Mittel einsetzen. Gerade in Zeiten wachsender globaler und auch budgetärer Herausforderungen ist für uns wichtiger denn je, nachvollziehbar zu machen, welche Wirkung unser Beitrag für bessere Lebensbedingungen weltweit erzielt – für unsere Partnerländer, aber auch für Österreich", sagt ADA-Geschäftsführer Bernd Brünner.



So erreichte Österreichs Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen im vergangenen Jahr etwa 120.000 Menschen in der Ukraine und ihren Nachbarländern mit dringend benötigter humanitärer Hilfe, während über 2,8 Millionen Menschen Zugang zu Trinkwasser erhielten, mehr als 3 Millionen Frauen und Männer von Maßnahmen für Geschlechtergleichstellung profitierten, über 850.000 Menschen mit Nahrungsmittelhilfe versorgt wurden und 13 Naturschutzgebiete unterstützt werden konnten.

Starke Resultate trotz angespannter Budgetlage

Trotz einer angespannten Budgetlage, die auch die ADA vor enorme Herausforderungen stellte und zu Einsparungen zwang, setzte sie gemeinsam mit ihren Partnern im vergangenen Jahr insgesamt 446 Projekte um. Dafür sorgte das vom Außenministerium bereitgestellte Kernbudget von 121,325 Millionen Euro sowie zusätzliche Mittel aus dem Auslandskatastrophenfonds und Drittmittel internationaler Partner.

Erstmals rein digitale Veröffentlichung

Der ADA-Geschäftsbericht ist erstmals als rein digitale Anwendung konzipiert. Nutzerinnen und Nutzer können sich neben Texten und Kennzahlen auch durch Videos oder Audioformate klicken. Der Online-Bericht ist Teil der neu gestalteten ADA-Website, die als digitaler Kommunikations- und Servicehub ebenfalls einen Relaunch durchlief. Eine klarere Struktur sowie neue Funktionen – darunter eine erweiterte Projektsuche und ein Förderportal als zentrale Anlaufstelle für Förderpartner – machen Informationen leichter auffindbar und damit die Darstellung eingesetzter Mittel noch transparenter.



Der ADA-Geschäftsbericht 2025 ist ab sofort online abrufbar unter: www.entwicklung.at/geschaeftsbericht2025.



Austrian Development Agency

Die Austrian Development Agency (ADA) ist Österreichs Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Die ADA arbeitet mit internationalen Organisationen, öffentlichen Stellen, der Zivilgesellschaft, Bildungseinrichtungen und Unternehmen in Afrika, Asien, Südost- und Osteuropa zusammen. Gemeinsam mit den Menschen in Österreichs Partnerländern schafft die ADA bessere Lebensbedingungen in deren Heimat – etwa durch Aus- und Weiterbildung, die Förderung von Kleinunternehmen oder innovative Lösungen für Wasserversorgung und Landwirtschaft. Armut mindern, Frieden fördern und Umwelt schützen stehen im Zentrum ihrer Arbeit. Für ein gutes Leben und eine sichere Zukunft für alle.