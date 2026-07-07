  • 07.07.2026, 23:01:32
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Bundesleiterin der ÖVP Frauen dankt scheidendem Generalsekretär

Juliane Bogner-Strauß bedankt sich für den Einsatz von Marchetti als Generalsekretär und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit im Parlamentsklub

Wien (OTS) - 

„Als Abgeordnetenkollegin danke ich Nico Marchetti herzlich für seine Arbeit als Generalsekretär und für die stets ausgezeichnete Zusammenarbeit. Er hat diese Aufgabe in einer herausfordernden Zeit mit vollem Einsatz und großer Umsicht ausgefüllt. Als Bundesleiterin der ÖVP Frauen weiß ich besonders zu schätzen, dass Nico Marchetti immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Frauen in unserer Volkspartei hatte. Diese Wertschätzung und Verlässlichkeit zeichnen ihn aus. Ich freue mich sehr, dass er uns als Abgeordneter und Bildungssprecher im Parlamentsklub erhalten bleibt, denn nicht nur in der Bildungspolitik werden wir seine Expertise und seinen Einsatz weiterhin brauchen. Alles Gute, lieber Nico!“, sagt Juliane Bogner-Strauß.

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