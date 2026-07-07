Lopatka: Großer Dank an Nico Marchetti!

Wien (OTS) -

„Als ehemaliger Generalsekretär weiß ich, wie herausfordernd und anspruchsvoll diese Aufgabe in der Volkspartei ist. Nico Marchetti hat sie mit vollem Einsatz ausgefüllt und dabei nie das große Ganze aus den Augen verloren. Umso mehr freut es mich, dass er stets Zeit und Interesse für Europa und für unsere Delegation in Brüssel gefunden hat. Auch die EPP Political Assembly in Wien war ein voller Erfolg, mit einer Grundsatzresolution, die die Position der Volkspartei in der Migrationsfrage zur Position der gesamten EVP gemacht hat. Das ist auch ein bleibender Verdienst seiner Arbeit als Generalsekretär. Für all das gebührt Nico Marchetti großer Dank! Ich wünsche ihm für seine weiteren Aufgaben als Abgeordneter und Bildungssprecher alles Gute!“, sagt Reinhold Lopatka, ÖVP-EU-Delegationsleiter.