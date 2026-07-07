Junge Volkspartei: „Danke Nico Marchetti!“

Wien (OTS) -

Nico Marchetti hat heute seinen Rückzug als ÖVP-Generalsekretär bekanntgegeben. JVP-Generalsekretär Toni Grünsteidl bedankt sich für die gute Zusammenarbeit: „Nico Marchetti ist ein verlässlicher und stets konstruktiver Partner für junge Anliegen, das war er in der Vergangenheit so und wird auch in Zukunft in seiner Rolle als Bildungssprecher der ÖVP so sein. Er hat sich mit großem Engagement für unsere gemeinsame Bewegung eingesetzt und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Volkspartei gesetzt.“

„Gerade die enge Zusammenarbeit mit der Jungen Volkspartei war stets von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung geprägt. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Nico Marchetti und wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute“, so Grünsteidl abschließend.