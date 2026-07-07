Gödl: Danke, Nico Marchetti!

Wien (OTS) -

„Ich danke Nico Marchetti herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz als Generalsekretär der Volkspartei. Nico Marchetti ist ein durch und durch loyaler und politischer Kopf, der sich nie davor gefürchtet hat, auch innerparteilich die heißen Eisen anzugreifen. Genau diese Mischung aus Loyalität und Klarheit hat die Volkspartei in den vergangenen eineinhalb Jahren gebraucht und genau dafür gebührt ihm unser aller Dank“, sagt ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl.

„Ich freue mich sehr, dass uns Nico Marchetti im Parlamentsklub in voller Stärke erhalten bleibt. Auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich aufrichtig. Als Bildungssprecher wird er eine wichtige Säule unserer Klubarbeit bleiben, genauso wie die Bildung eine wichtige Säule der Reformpartnerschaft ist. Wer die Bildungspolitik dieses Landes mitgestalten will, braucht Sachverstand, Ausdauer und Überzeugung. All das bringt Nico Marchetti mit“, schließt Gödl.