  • 07.07.2026, 20:56:03
  • /
  • OTS0160

Gödl: Danke, Nico Marchetti!

ÖVP-Klubobmann dankt scheidendem Generalsekretär für Einsatz und Loyalität und freut sich auf weitere Zusammenarbeit im Parlamentsklub

Wien (OTS) - 

„Ich danke Nico Marchetti herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz als Generalsekretär der Volkspartei. Nico Marchetti ist ein durch und durch loyaler und politischer Kopf, der sich nie davor gefürchtet hat, auch innerparteilich die heißen Eisen anzugreifen. Genau diese Mischung aus Loyalität und Klarheit hat die Volkspartei in den vergangenen eineinhalb Jahren gebraucht und genau dafür gebührt ihm unser aller Dank“, sagt ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl.

„Ich freue mich sehr, dass uns Nico Marchetti im Parlamentsklub in voller Stärke erhalten bleibt. Auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich aufrichtig. Als Bildungssprecher wird er eine wichtige Säule unserer Klubarbeit bleiben, genauso wie die Bildung eine wichtige Säule der Reformpartnerschaft ist. Wer die Bildungspolitik dieses Landes mitgestalten will, braucht Sachverstand, Ausdauer und Überzeugung. All das bringt Nico Marchetti mit“, schließt Gödl.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright